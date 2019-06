Ambiente | “dagli oceani dipendono anche i nostri respiri Ma hanno assorbito troppa CO2

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) “La plastica? Certo che è un problema, ma oggi il mare soffre soprattutto di una serie di problematiche legate al cambiamento climatico che tutti dovrebbero conoscere”. Francesca Santoro, fisica, lavora per la Unesco Intergovernmental Ocean Commission, ed èun’esperta di “Ocean Literacy”, letteralmente “alfabetizzazione sul mare”, cioè comunicazione delle questioni che riguardano il mare. Nella Giornata Mondiale dell’Oceano, oggi 8 giugno, ci ricorda l’importanza del mare per la vita. “Lo sa che un respiro su due che noi facciamo dipende dal mare perché iforniscono all’incirca la metà dell’ossigeno cheamo?” – e spiega quali sono le sofferenze degli, anzi di quello che lei chiama l’unico grande oceano globale: “L’effetto tampone svolto dagli, chein questi decenni l’anidride carbonica in eccesso, sta venendo meno. Abbiamo ...

