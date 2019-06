Traffico Roma del 07-06-2019 ore 08 | 00

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) NOTIZIARIOVENERDÌ 7 GIUGNOORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PERINTENSO DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PISANA. SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO DELLA TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI PERSU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA OSTIENSE DA VIA DI MACCHIASAPONARA A VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO IL GRA. ORARIO DI PUNTA EINTENSO VERSO IL CENTRO SU AURELIA, CASSIA E VIA FLAMINIA NUOVA. TRAFFICATA ANCHE ...

