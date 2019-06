Totocalcio | dal 1981 cercava di incassare il 13 Ma muore a 67 anni

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Claudio Cartaldo Martino Scialpi rivendicava una vincita miliardaria al. Ma il Coni non gli ha mai pagato la schedina Ci ha provato per 40. Battaglie giudizirie, indagini, assoluzioni. L'unico obiettivo è rimasto sempre quello:il magico 13 al. Una impresa non da tutti i giorni e che quando capita può, anzi poteva, svoltare la vita. Martino Scialpi, un commerciante ambulante di Martina Franca (Taranto) dal lontanostava cercando di farsi riconoscere dal Coni la schedina vincente. Non ci è riuscito. Mentre il contenzioso sembrava andare verso una soluzione, Scialpi è morto all'età di 67. Senza maila vincita miliardaria. La schedina risale al novembre del. La Lazio era in serie B e sulla panchina della Juve siedeva il Trap. Altri tempi e altre scommesse. Quel giorno Scialpi decide di tentare la fortuna del 13 e ...

GigiPansini : RT @rep_bari: Totocalcio, dal 1981 cercava di incassare un 13 da un miliardo di lire: è morto a 67 anni [news aggiornata alle 16:08] https:… - alexfarmaman : È morto l'uomo che dal 1981 cercava di incassare un '13' miliardario al Totocalcio - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #totocalcio, dal 1981 cercava di incassare il 13 miliardario: 67enne muore dopo 38 anni di battaglie giudiziarie https:… -