Sostituzioni in arrivo per le famose borse di Fallout 76

(Di venerdì 7 giugno 2019) Come ben ricorderete76 fece molto parlare di sé, oltre che per la scarsa qualità generale del titolo, anche per il problema relativo ai gadget regalati con le edizioni speciali del gioco.La famosa borsa di76 era infatti pubblicizzata in tela, mentre quello che grandissima parte dei giocatori si è visto recapitare è stato un borsone in nylon di qualità nettamente inferiore da quanto si poteva vedere negli spot pubblicitari.Ebbene, i canali social di Bethesda informano i possessori della Power Armor Edition di76 che hanno avuto il borsone in questione che quest'ultimo sarà presto sostituito. Entro la prossima settimana saranno effettuate le spedizioni dellein tela canvas, a sostituire quelle in semplice nylon. Una magra consolazione dopo tutto, considerando anche la causa legale scaturita da questa ingannevole azione di mercato.Leggi altro...

