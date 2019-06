Bologna | il prof va in pensione e gli studenti lo sorprendono cantandogli “ho imparato da

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Questi sono i meravigliosi ragazzi della mia ultima splendida terza. Siamo cresciuti, e tanto, insieme. Me li porterò sempre nel cuore”. Giovanni Cocchi,essore dell’Istituto comprensivo Il Guercino di, è andato in. I suoi, a sorpresa, lo hanno convocato nella palestra della scuola nel suo ultimo giorno di lavoro e lo hanno salutato dedicandogli la canzone di Giorgia-Marco Mengoni Come neve, che recita, tra le altre cose: “Hoda te“. L’insegnante, emozionato, ha ringraziato gliuno a uno. E, come si vede nel video pubblicato su Facebook, ha risposto alla dedica dei ragazzi. L'articolo, ilva ine glilo“hoda te”: e lui reagisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.

