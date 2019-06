Seat Music Awards 2019 | è tempo di tormentoni

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019)L’appuntamento all’Arena di Verona, con le canzoni di successo dell’anno discografico in corso e quelle che popoleranno le playlist dell’estate in arrivo, è ormai un punto fisso sul calendario di giugno. Anche quest’anno Carlo Conti e Vanessa Incontrada fanno da padroni di casa ai, ora targati, la manifestazione canora fatta di premi per i dischi d’oro e di platino. Due prime serate televisive, il 5 e 6 giugno su Rai1, per premiare i tantissimi artisti, più di cinquanta, che si alternano sul palco. Riconoscimenti per i dischi d’oro (oltre le 25 mila copie), di platino (oltre le 50) e multi platino (oltre le 100 mila). E il “Premio Live” per chi si è ...

