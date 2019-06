Rai | il ritorno di Elisabetta Canalis | per lei due progetti | uno misterioso

Santoro frigna ma tratta ?per il suo ritorno in Rai? - : Chiara Sarra Voci di un ritorno di Santoro in Rai: sarebbe stato visto più volte a colloquio con il direttore di Rai3 per un progetto da lanciare in autunno Persone che insorgono "alla semplice possibilità che possa passare per un caffè al bar della Rai", parole di Matteo Salvini che lo danneggiano e direttori di testate e di Rete che "si guardano bene dal propormi di lavorare". Michele Santoro frigna sul suo sito lamentandosi di non ...

Serie B - Finale Ritorno - Hellas Verona vs Cittadella (diretta Rai 3 e DAZN) : Per tentare la remuntada sul Cittadella (diretta RAI 3 e DAZN), forte del 2-0 all'andata, tutta la città scaligera è pronta a sostenere i gialloblù del Verona. Per la Finale di Ritorno dei play-off al Bentegodi, ore 21.15 - saranno oltre 25 mila gli spettatori presenti. È continuata anche oggi la prevendita per il match...

Serie B - Play-Off : la finale di ritorno Verona - Cittadella su Rai 3 e DAZN : Questa sera, si svolgerà l'ultimo atto della Serie B BKT 2018/19, la finale di ritorno di Play-Off del campionato cadetto che sancirà la terza squadra neopromossa dopo Brescia e Lecce.Una squadra tra Hellas Verona e Cittadella, l'anno prossimo, giocherà in Serie A. La finale di andata tra la compagine scaligera e la squadra veneta si è giocata lo scorso 30 maggio ed è terminata con il risultato finale di 2-0 per il Cittadella (doppietta del ...

Rai - Salvini contro il ritorno di Lerner : «Chiedo a Salini si è questo il cambiamento. Tanto vale rimettere Orfeo» : Matteo Salvini “Si sentiva questo bisogno di riportare Lerner in Rai, per di più la Rai del Cambiamento?“. Dopo aver bacchettato il Tg1 e criticato gli stipendi di Fabio Fazio, Matteo Salvini si è scagliato apertamente contro il ritorno di Gad Lerner sul servizio pubblico. Dal 3 giugno il giornalista riapparirà in seconda serata su Rai3 con L’Approdo e la prima puntata sarà dedicata – manco a farlo apposta – alla ...

Fiorello - il ritorno è nel segno di RaiPlay : Gli inizi a DeejayIl boom con KaraokeIl FestivalbarIl Festival di SanremoLa rinascita a MediasetIl Galà della PubblicitàBuona DomenicaMatricoleTu può fa' l'hollywoodianoLo sbarco in Raiil ritorno a SanremoLa radioIl passaggio a Sky#IlPiùGrandeSpettacoloDopoIlWeekEndL'Edicola FioreRischiava di concludersi con un nulla di fatto, almeno stando a certe notizie circolate nelle ultime ore che parlavano di un’intesa traballante, che rischiava di ...

Ritorno in Rai di Fiorello : rumors sui costi e lui si irrita - : Redazione Via Facebook scherza sulle notizie trapelate Come era prevedibile, Fiorello non ci sta. Nei giorni scorsi era circolata la notizia, vera, che lo showman era in trattativa per un Ritorno in Rai, un progetto multipiattaforma. Ma appena si sono fatti trapelare i possibili compensi (17.000 euro a intervento su Raiplay e 100.000 per le seconde serate), si è irritato e, forse, ha fatto saltare il progetto. Al suo solito scherzando, senza ...

Fiorello graffia sul ritorno in Rai : «17 mila euro ogni due minuti? Ne voglio almeno il doppio!» : Fiorello “Un motivo per cui io sto lontano dalla Rai dal 2011 ci sarà…“. Dopo essere finito su tutti i giornali per le indiscrezioni sul suo ritorno al servizio pubblico, Fiorello dice la sua. E lo fa con un video pubblicato su Facebook in cui, tra una battuta e una ironica punzecchiatura, commenta proprio le notizie che lo vorrebbero ormai vicinissimo ad lauto un accordo con l’emittente di Viale Mazzini, di cui La Stampa ...

Giletti a sorpresa a Domenica in : primo indizio del suo ritorno in Rai - : Roberta Damiata Colpo di scena a Domenica in dove sarà presente tra gli altri ospiti anche Massimo Giletti. Un'ospitata che ha tutto il sapore di un ritorno in Rai Al momento il suo nome non risulta nella lista degli ospiti della prossima puntata di "Domenica in", ma Massimo Giletti, sarà invece in studio ospite di Mara Venier per presentare “Le Dannate” il suo libro sulle sorelle Napoli. Il libro che racconta del caso ben noto alle ...

Stefano De Martino - dopo il ritorno con Belen arriva l'offerta dalla Rai : cosa andrà a condurre : Finito 'Made in Sud' per Stefano De Martino è tempo di bilanci, e in una lunga intervista a Il Corriere il ballerino ha parlato della sua nuova esperienza come conduttore e dei suoi programmi lavorativi per il futuro. Alla soglia dei trent'anni Stefano ha ammesso di vivere molto positivamente questo

Ritorno semifinali Champions League 2019 : date - orari tv e diretta Rai : Ritorno semifinali Champions League 2019: date, orari tv e diretta Rai I attesa dei risultati di andata delle semifinali di UEFA Champions League, ci prestiamo a fornirvi già date, orari tv e dove vedere in diretta i match che diranno chi riuscirà ad accedere alla Finale del Wanda Metropolitano. Ritorno semifinali Champions League 2019: date Dopo le partite di Martedì 30 Aprile e di Mercoledì 1 Maggio, le quattro semifinaliste si ...