Le patch di maggio arrivano sui Sony Xperia XA2 e Xperia 10 mentre con Sony Xperia 1

Addirittura la terza patch di maggio per il Samsung Galaxy S10 : il mistero di ASE7 : Una mossa a sorpresa quella che stiamo registrando oggi 4 giugno per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10, almeno stando alle notizie che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento. Dopo aver approfondito sulle nostre pagine l’impatto avuto dal secondo aggiornamento di maggio sui modelli attualmente in circolazione, va messo in evidenza qualche dettaglio in più su quanto trapelato in ...

Nuove OxygenOS stabili per OnePlus 6 e 6T - ma le patch sono “solo” quelle di maggio : OnePlus ha iniziato il rilascio delle Nuove release stabili per OnePlus 6 e 6T che includono le patch di sicurezza di maggio L'articolo Nuove OxygenOS stabili per OnePlus 6 e 6T, ma le patch sono “solo” quelle di maggio proviene da TuttoAndroid.

Puntualissima la patch di maggio per Huawei Mate 10 Pro : dettagli sulla B246 : Anche giugno inizia con indicazioni interessanti per coloro che sono in possesso di un Huawei Mate 10 Pro. In attesa che anche qui ci sia la tanto desiderata svolta che porterà con sé l'aggiornamento relativo a EMUI 9.1, infatti, questo lunedì occorre fare i conti con un’altra pacht dal potenziale molto interessante. In Europa, infatti, viene segnalata la disponibilità del Huawei Mate 10 Pro Proviamo dunque a capire cosa ci sia dietro questo ...

Niente da fare per il Samsung Galaxy S9 con la registrazione delle chiamate post patch di maggio : Non sono particolarmente incoraggianti in questi giorni le segnalazioni provenienti dai possessori di un Samsung Galaxy S9 che sono interessati ad effettuare la registrazione delle chiamate. Questione calda praticamente da uno anno, quando è entrato in gioco Android Oreo, con una soluzione che fino a questo momento non è stata trovata. O almeno non ufficialmente. Già, perché il produttore coreano, come si potrà notare anche attraverso il nostro ...

Le patch di sicurezza di maggio arrivano su vari altri dispositivi di Samsung : Samsung Galaxy Note FE, Galaxy J7 Duo, Galaxy J5 Pro e Galaxy Tab Active 2 ricevono le patch di sicurezza di maggio. L'articolo Le patch di sicurezza di maggio arrivano su vari altri dispositivi di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Evidenti miglioramenti per la fotocamera del Samsung Galaxy S8 con patch di maggio : Novità importanti per chi possiede il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy S8 Plus, dispositivi ormai non più così recenti che continuano ad essere in prima linea quando si parla di aggiornamenti. A tal proposito, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo update per entrambi i dispositivi (in realtà in parte trattato nei giorni scorsi) che non riguarda in maniera esclusiva la patch di sicurezza di maggio, ma fa leva anche sul rilascio di miglioramenti ...

Scatta a fine maggio la patch B280 per Huawei P20 : primissimi dettagli : Ci sono ancora una volta delle informazioni importanti che dobbiamo prendere in considerazione per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P20 ed il suo sviluppo software, considerando il fatto che questo giovedì è stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento di maggio in Europa. Si tratta a conti fatti della patch B280, al momento non ancora avvistata in Italia da quello che mi risulta, ma pronta a fare il suo esordio a stretto giro anche ...

In crescendo il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 : XXS2CSDJ con patch di maggio : Sul finire del mese arriva la patch di maggio 2019 anche a bordo dei Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia, attraverso la serie firmware N960FXXS2CSDJ, che si distingue anche per la parte CSC N960FCKH2CSDC, la CHANGELIST 15792590 e la date build del 29 aprile. Si tratta di un aggiornamento non fine a sé stesso, e che non apporta giovamenti esclusivamente nel campo della sicurezza: sono stati, difatti, inseriti nuovi filtri di bellezza nell'ambito ...

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A5 (2017) iniziano a ricevere le patch di maggio : Tra i dispositivi che Samsung aggiorna con frequenza mensile, giunti quasi a giugno ha fatto rumore l'assenza di Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A5 (2017) iniziano a ricevere le patch di maggio proviene da TuttoAndroid.

Problemi di volume massimo con le cuffie per il Samsung Galaxy S8 con patch di maggio : Stanno emergendo in queste ore le prime problematiche riguardanti il Samsung Galaxy S8, in seguito al download del recente aggiornamento di maggio. Come avviene con ogni patch che si rispetti, infatti, anche con quella di maggio ci sono delle anomalie riscontrate dal pubblico italiano, secondo quanto abbiamo avuto modo di raccogliere questo martedì. Insomma, dopo aver analizzato le caratteristiche del nuovo pacchetto software, giunto in Italia ...

Blocchi improvvisi per i Samsung Galaxy S10 dopo le patch di maggio. Li avete notati? : I possessori di Samsung Galaxy S10, S10 Plus ed S10e non se la stanno passando bene con l'ultimo aggiornamento, tra freeze del dispositivo che richiedono riavvi e i lettori di impronte digitali che smettono di funzionare. Una soluzione non è ancora disponibile. L'articolo Blocchi improvvisi per i Samsung Galaxy S10 dopo le patch di maggio. Li avete notati? proviene da TuttoAndroid.

Evidenti passi in avanti per il Samsung Galaxy S10 con la modalità notturna tramite patch di maggio : Sta iniziando in queste ore la diffusione su larga scala dell'aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di un Samsung Galaxy S10. Si tratta di una patch che non si limiterà a portare avanti il solo discorso riguardante la sicurezza del top di gamma 2019, ma che al contrario si rivelerà utilissima per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano miglioramenti sul fronte fotocamera. In sostanza, si darà continuità a quanto vi abbiamo ...

Samsung Galaxy S7 e S7 edge si aggiornano ancora : ecco le patch di maggio : Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 edge iniziano a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2019, partendo dagli smartphone brand Vodafone. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge si aggiornano ancora: ecco le patch di maggio proviene da TuttoAndroid.

Continuano alla grande gli aggiornamenti per il Huawei P10 : non solo patch di maggio : Se i possessori di un Huawei P10 in questi giorni hanno temuto per la mancanza di aggiornamenti per il loro device, ecco che oggi potranno tirare un sospiro di sollievo visto l'avvio della distribuzione di un update nuovo di zecca. Due giorni fa era toccato al Huawei P10 Plus adeguarsi con un suo firmware specifico, ora tocca alla variante standard ricevere supporto software con il pacchetto siglato VTR-L09 9.0.1.185. Il ban di Trump ai danni ...