Ivana Icardi | ' Valentina Vignali è la più falsa della casa'

Gf - Ivana Icardi fuori controllo : "Vuoi che lo lecchi anche a te?" - : Anna Rossi Ivana Icardi fa calare il gelo in studio dopo la risposta data al direttore di Nuovo. Il caso è sempre lo stesso: la provocazione a Onestini Ivana Icardi non si può di certo definire una delle protagoniste di questo Gf. Nella Casa non ha mai preso posizione, non si è mai schierata e si è soltanto "debolmente" avvicinata a Gianmarco Onestini. Poi dalla porta rossa è entrato il suo fidanzato e così ha fatto un passo ...

Pomeriggio 5 - Ivana Icardi rivela : “Sono ritornata con il mio ex” : Ivana Icardi non è più single: la verità a Pomeriggio Cinque Ivana Icardi è stata oggi ospite di Barbara d’Urso negli studi di Cologno a Pomeriggio 5. L’ex concorrente del GF 16 ha approfittato del momento per confessare alla bella conduttrice partenopea di non essere più single, ma di essere ritornata con il calciatore Luis Fabian Galesio. I due, dopo la fine dell’esperienza televisiva della ragazza, avevano scelto di ...

Gf - Ivana Icardi assente alla diretta : "Mi sono presa una pausa" - : Luana Rosato Ivana Icardi sceglie di non partecipare alla diretta del 13 maggio del Grande Fratello e comunica ai suoi follower di aver preferito un momento di pausa Sembra stia passando un momento particolarmente difficile dopo l’uscita dal Grande Fratello 16 e, per questo motivo, Ivana Icardi ha scelto di non partecipare all’appuntamento in diretta del 13 maggio scorso. I telespettatori, infatti, hanno notato che l’argentina non ...

Gianmarco Onestini duro con Ivana Icardi al Gf : ora vuota il sacco : Grande Fratello news, la verità su Ivana Icardi raccontata da Gianmarco Onestini Gianmarco Onestini è ritornato a parlare di Ivana Icardi. Tra loro c’è stata sin da subito una speciale sintonia e adesso il ragazzo ha voluto aggiungere qualcosa in più: non ha ancora dimenticato l’ex gieffina… Da quando è andata via, Gianmarco non si […] L'articolo Gianmarco Onestini duro con Ivana Icardi al Gf: ora vuota il sacco proviene ...

Grande Fratello 16 - Gianmarco Onestini sulla dichiarazione di Ivana Icardi : "Non ho percepito un reale interesse da parte sua" : Gianmarco Onestini commenta in confessionale le parole che Ivana Icardi gli ha rivolto nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cognata di Wanda Nara ha interrotto la relazione col compagno Luis Galesio perché tormentata dai dubbi sui sentimenti che nutre per l'inquilino di Cinecittà, con cui ha convissuto per circa tre settimane.Se Ivana si è spinta fino a lasciare il ...

Luca Onestini parla di Gianmarco e Ivana Icardi - poi lancia una bomba : Luca Onestini e l’esperienza di Gianmarco al Grande Fratello: le donne innamorate del fratello Luca Onestini a Mattino 5 parla dell’esperienza che il fratello Gianmarco sta vivendo al Grande Fratello. L’ex tronista di Uomini e Donne ha già affrontato questo tipo di prova, quando prese parte al Grande Fratello Vip. È stato tra i concorrenti […] L'articolo Luca Onestini parla di Gianmarco e Ivana Icardi, poi lancia una ...

