Finali NBA | Toronto vince Gara 3 e si porta sul 2-1 su Golden State

I Toronto Raptors hanno battuto i Golden State Warriors in gara-3 delle Finali della NBA : I Toronto Raptors hanno battuto per 123 a 109 i Golden State Warriors in gara-3 delle finali della NBA, giocata nella notte tra mercoledì e giovedì a Oakland, in casa dei Warriors. I Raptors si sono portati così sul 2

Finali NBA : Golden State vince Gara 2 a Toronto e porta la situazione in parità : I Goldens State Warriors vincono Gara 2 delle Finali NBA con il punteggio di 109-104, fermando l'entusiasmo dei Toronto Raptors e portando la serie complessiva sull'1-1. Mercoledì sera in California si giocherà Gara 3 di una finale per il titolo NBA ancora apertissima. L'eroe della serata I campioni in carica soffrivano l'assenza di Kevin Durant, giocatore di maggior talento e carattere, che nei momenti difficili ha sempre fatto pendere ...

Video/ Toronto Golden State - 104-109 - : highlights - i Warriors pareggiano - Finali NBA - : Video Toronto Golden State, risultato finale 104-109,: highlights di gara-2 delle Finali NBA, in casa dei Raptors vincono i Warriors.

Com’è finita gara-2 delle Finali playoff NBA tra Golden State Warriors e Toronto Raptors : Nella notte tra domenica e lunedì a Toronto, in Canada, si è giocata gara-2 delle finali di basket NBA tra Golden State Warriors e Toronto Raptors: hanno vinto i Warriors per 109-104, portando la serie sull’1-1 (vince il campionato la

Finali NBA : i Warriors pareggiano la serie ma tremano per l'infortunio a Thompson : A Oakland tirano un sospiro di sollievo per il risultato finale, importantissima la vittoria in gara 2 in trasferta in Canada, ma trattengono il fiato per l'infortunio muscolare a Klay Thompson, caduto male dopo un tiro da tre punti. Dopo l'infortunio a Kevin Durant, i Warriors potrebbero perdere un altro dei loro migliori giocatori e rimettere in discussione una serie che, ad oggi, sembra comunque aver virato in direzione California. Toronto ...

Video/ Toronto Golden State - 118-109 - : highlights - Warriors KO in gara 1 - Finali NBA - : Video Toronto Golden State, risultato finale 118-109,: primo KO in gara-1 delle Finali NBA 2019 dei Warriors, giocato in Ontario.

Finali NBA : Toronto vince gara 1 e ora ci crede per davvero : La prima vittoria di una squadra canadese in una finale NBA è destinata a rimanere nella Storia. gara 1 delle finali del più importante campionato cestistico del mondo, terminata 118-109, va con merito ai Toronto Raptors di coach Nurse che, guidati da un caldissimo pubblico di casa e da un ispirato Pascal Siakam, mandano un chiaro messaggio ai campioni in carica dei Golden State Warriors: per vincere il terzo titolo consecutivo dovranno sudare ...

NBA Finals 2019 - Toronto-Golden State : una panoramica delle Finali : NBA Finals 2019, Toronto-Golden State: una panoramica delle finali Le NBA Finals 2019: uniche, emozionanti e appassionanti, il risultato di due percorsi diametralmente opposti. Le certezze di Golden State – ancora una volta la squadra da battere – sfidano i sogni e le speranze di Toronto, che approda alle fasi finali per la prima volta nella propria storia. Una serie che si preannuncia fin dai suoi albori memorabile. Mai nella ...

Cominciano le Finali di NBA : I Golden State Warriors, pluricampioni in carica e strafavoriti, incontrano i Toronto Raptors guidati da uno che potrebbe fare la differenza da solo

La prima volta di Toronto al gran ballo delle Finali NBA : Per Toronto, quella che inizia venerdì, è la prima finale NBA della sua storia. Un traguardo che interrompe, dopo 8 anni, nella Eastern Conference, il regno di Miami prima e Cleveland dopo. Otto anni contraddistinti dalla presenza costante di LeBron James passato ormai, con poca fortuna, almeno per questa stagione, a Los Angeles, sponda Lakers. Golden State, invece, è attesa dalla quinta finale di fila (era dai tempi dei Boston Celtics di Bill ...

I Toronto Raptors si sono qualificati per le Finali NBA - per la prima volta nella loro storia : nella notte tra sabato e domenica la squadra NBA dei Toronto Raptors, l’unica squadra canadese del campionato di basket più famoso al mondo, si è qualificata per le finali NBA, per la prima volta nella sua storia. I Raptors hanno

Le quattro squadre che si contendono le Finali NBA : Quello terminato domenica è stato un secondo turno dei playoff NBA davvero emozionante, equilibrato e realmente decisivo. Ad ovest si giocheranno l'accesso alla finale i campioni in carica di Golden State, usciti incolumi dall'ostacolo Houston, e gli outsider di Portland che hanno avuto la meglio sui ragazzi terribili di Denver. Ad est, invece, la sfida sarà tra Toronto, reduce da sette maratone contro ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Portland e Toronto battono Denver e Philadelphia e approdano alle rispettive Finali di Conference : Due le partite di Playoff della notte NBA, entrambe decisive gara-7. Grazie a 37 punti e 9 rimbalzi di C.J. McCollum i Portland Trail Blazers battono per 100-96 i Denver Nuggets e approdano per la prima volta alle finali della Western Conference dal 2000, la serie di finale contro i Golden State Warriors si aprirà nella notte tra martedì e mercoledì alla Oracle Arena di Oakland e vedrà di fronte, tra l’altro, i fratelli Seth (Portland) e Stephen ...