Draghi all' Italia | Il piano per ridurre il debito deve essere credibile E

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sappiamo tutti che per far scendere in fretta il rapporto/Pil è impossibile.esserci undi medio termine”. Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario, rispondendo a chi gli chiedeva quale messaggio volesse dare al governono in merito ai conti pubblici. La credibilità del, ha spiegato, dipenderà dal come il“sarà progettato” e dalle “azioni” che indicherà.“I minibot? O sono soldi, quindi una cosa illegale, o sono altroe quindi lo stock sale. Non mi sembra che i mercati valutano positivamente questa idea, ma mi fermo qui”, ha dettorispondendo a una domanda sull’e in particolare sulla mozione approvata dal Parlamento sulla possibilità di introdurre titoli di stato di piccolo taglio per il pagamento dei debiti ...

alexbarbera : Occhio al comunicato Bce: si allunga il periodo dei tassi a zero di altri sei mesi (“fino alla prima metà del 2020”… - alexbarbera : Draghi: quello che la Commissione chiede all’Italia non farà male alla crescita. Chiede solo un piano credibile di… - ELiberati : RT @alexbarbera: Occhio al comunicato Bce: si allunga il periodo dei tassi a zero di altri sei mesi (“fino alla prima metà del 2020”) e ven… -