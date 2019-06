Destiny 2 | annunciata la nuova espansione Shadowkeep

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Durante l'evento Google Stadia Connect i ragazzi di Bungie hanno annunciato(e già rumoreggiata)per lo shooter sci-fi2. Questo nuovo DLC andrà ad aprire l'Anno 3 del gioco.Nel video mostrato durante la conferenza, Eris Morn ci spiega chetrasporterà i giocatori sulla Luna, con l'obiettivo di ingaggiare duri scontri contro le forse dell'Alveare, desiderose di assaltare e conquistare l'ultima città presente sulla Tarra. Secondo quanto riportato,2:sarà disponibile verso la fine di quest'anno su PC, Xbox One, PS4 e anche su Google Stadia. E'stato inoltre confermato il supporto ai cross-save.Inoltre i giocatori che decideranno di sfruttare la piattaforma Google potranno mettere le mani su2: The Collection, speciale pacchetto contenente tutti i DLC e contenuti extra pubblicati in precedenza, inclusi i Rinnegati e ...

