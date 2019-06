Zingaretti batta un colpo su Lotti e Ferri Intervista a Gianrico Carofiglio

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “La vicenda delle nomine nelle procure pone un problema anche di etica politica. Il Pd diun. È sconcertante che in quella stanza d’albergo oltre ai magistrati ci fossero esponenti dem. I responsabili in questa vicenda facciano un passo indietro, o di lato, ma per andare altrove”. Così, senatore Pd dal 2008 al 2013, prima magistrato, oggi scrittore, che critica l’autospensione dei membri Csm che “non esiste e rischia di essere fumo negli occhi” e invita a rivedere i criteri di nomina dei capi ufficio applicando quello dell“’anzianità temperata: il primo passo per ridare credibilità al sistema”., ex politico ed ex magistrato, sembra la persona più appropriata per parlare della vicenda delle nomine del Csm.Premessa ...

