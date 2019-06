Vettel e Leclerc alla vigilia di Montreal

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lavorano al simulatore in vista del weekend a Montreal : Tra poco più di una settimana il Circus della F1 si ritroverà a Montreal (Canada) per il settimo round del Mondiale 2019. Sul circuito di Notre Dame la Ferrari spera di trovare delle risposte che nei primi sei appuntamenti non ha trovato. Le sei vittorie marchiate dalla Mercedes hanno messo in un angolino il Cavallino Rampante, non intenzionato però a gettare la spugna. Secondo alcune indiscrezioni (fonte: it.motorsport.com), i due piloti ...

Formula 1 - sudore e fatica in casa Ferrari in vista del Gp del Canada : Vettel e Leclerc sgobbano a Maranello : I due piloti della Ferrari ieri hanno lavorato duramente al simulatore per definire la configurazione da utilizzare nel prossimo Gran Premio del Canada La Ferrari ha bisogno di svoltare, lo impone la situazione venutasi a creare nella classifica piloti e in quella Costruttori, dove la Mercedes domina incontrastata. Photo4/LaPresse Per arginare questo strapotere delle Frecce d’Argento, Vettel e Leclerc non perdono un minuto per ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - il campione che i ferraristi hanno smesso di amare. La maggioranza ama Leclerc : “M’ama, non m’ama“. Non abbiamo una margherita a portata di mano e non ci si vuole avventurare in riflessioni interiori. L’idea è quella di parlare di un rapporto che, dalla fede sconfinata dei primi anni, si è trasformato nell’indifferenza e nell’astio. E’ il caso di Sebastian Vettel e dei tifosi della Ferrari. Il tedesco, ieri, con una gara consistente si è portato a casa un secondo posto a ...

Ferrari : secondo posto di Vettel e amarezza per Leclerc : La Scuderia Ferrari lascia Monaco con il secondo posto di Sebastian Vettel, giunto a meno di 3 secondi dal vincitore Lewis Hamilton al termine di una gara solida in cui è sempre rimasto nel gruppo di testa. Per la Ferrari si tratta del quarto podio della stagione. Sfortunata, invece, la gara di Charles Leclerc. Partito […] L'articolo Ferrari: secondo posto di Vettel e amarezza per Leclerc sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - Pagelle GP Monaco 2019 : Hamilton e Verstappen migliori in pista - Vettel ottiene il massimo - Leclerc spettacolare : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno al termine di una gara davvero soffertissima. L’inglese si dimostra ancora una volta il migliore del lotto e resiste ad un Max Verstappen che da tutto quello che ha per provare a vincere. Sfortunato l’olandese come Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel ottiene il massimo dalla sua Ferrari attuale. Bene la Toro Rosso e Carlos Sainz. Andiamo, quindi, a consegnare ...

Formula 1 – L’analisi di Binotto dopo Montecarlo : “bravo Vettel - sfortunato Leclerc. Favoriti in Canada? No - Mercedes davanti” : Mattia Binotto analizza la gara di Montecarlo: buona prova di Vettel, Leclerc ha pagato l’errore delle qualifiche. Il team principal della Ferrari ha poi rivolto il pensiero al Canada: “non siamo Favoriti” La gara di Montecarlo regala un sorriso a metà alla Ferrari. Se da una parte Vettel è stato favorito dalla penalizzazione di Verstappen guadagnado la seconda posizione sul podio superando anche Bottas, dall’altra ...

F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli scarichi, ...

F1 - GP Monaco 2019 : quando la Ferrari si fa male da sola. Il patatrac del Q1 - l’eliminazione di Leclerc e il quarto posto di Vettel : Le qualifiche del GP di Monaco 2019 di F1 scivolano via con l’ennesima mesta immagine di questo inizio di stagione della Ferrari, un Charles Leclerc incredulo che scuote a ripetizione la testa a pochi secondi dalla fine della prima fase, eliminato. Tanti son i fattori che possono essere chiamati in causa in una disfatta di tale portata ma alla fine tutti riconducono a una gestione scellerata da parte del muretto che in questi primi GP del ...

F1 - Hamilton conquista la pole nel gran premio di Montecarlo - poi Bottas. Vettel solo quarto - delusione per Leclerc : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel gran premio di Montecarlo, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. L’inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1’10”166, appena 86 millesimi meglio del suo compagno di squadra Valtteri Bottas, aggiudicando così una prima fila tutta Mercedes. Terzo l’olandese Max Verstappen con la Red Bull, che scatterà dalla seconda fila insieme alla Ferrari di Sebastian ...

F1 : Hamilton in pole a Montecarlo davanti a Bottas; Vettel quarto e Leclerc sedicesimo : Lewis Hamilton conquista la pole position a Monte Carlo con 86 centesimi sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo Max Verstappen davanti a Sebastian Vettel. Charles Leclerc partirà 16esimo. Sarà dunque ancora una volta prima fila tutta Mercedes al Gran Premio di Montecarlo, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. Dominio assoluto da parte delle frecce d'argento, che dimostrano nuovamente ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton la spunta nel derby Mercedes! Ferrari crisi nera - Vettel 4° - Leclerc 16° : Uno strepitoso Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno, la numero 85 della sua carriera, ma appena la seconda tra i sali-scendi ed i guard-rail del Principato. L’inglese, che voleva dedicare un grande giro alla memoria di Niki Lauda, risponde nel migliore dei modi ai tempi eccezionali del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas andandogli a strappare la partenza al palo all’ultimo respiro ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton in pole davanti a Bottas. Vettel 4° - Leclerc clamorosamente fuori nel Q1 : Il britannico Lewis Hamilton centra la seconda pole position della carriera tra le strade del Principato ed ipoteca il successo finale nel Gran Premio di Monaco 2019. La prima fila è interamente occupata dalla Mercedes con Valtteri Bottas in seconda piazza, mentre l’olandese Max Verstappen si è inserito in terza posizione con un ottima prestazione nel Q3. La migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel, quarto a causa di un errore ...