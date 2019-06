TelevideoRai101 : Pedofilia, al via appello per card.Pell - isadeluca3 : Pedofilia, un monito dal lago d'Iseo: 'Insegniamo ai bambini a capire e chiedere aiuto' -

Al via il processo d'alinale australiano George, riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori.Pur non essendo obbligato a presentarsi,è arrivato al tribunale dello stato di Victoria per essere ascoltato dai giudici.E' detenuto in una prigione di Melbourne da quando è stato condannato a marzo a una pena di 6 anni L'ex ministro delle Finanze di Papa Francesco è stato condannato lo scorso dicembre per aver abusato di due coristi di 13 anni quando era arcivescovo a Melbourne alla fine degli anni '90.(Di mercoledì 5 giugno 2019)