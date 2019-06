Nel Pd c’è un caso Puglia

Cosa c’è Nel decreto Sblocca cantieri : Sul decreto Sblocca cantieri sarebbe stato superato lo stallo nel governo. La Lega chiedeva lo stop di due anni al Codice degli appalti. Nel nuovo testo ci sarebbe la sospensione di alcune parti del codice e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni parlamentari. Domani il testo sarà discusso in Senato.Continua a leggere

Juventus : è fatta per Sarri? C’è chi rilancia Guardiola : “AgNelli sta sistemando le clausole” : Guardiola Juventus, un accostamento assai complicato, ma che continua a tenere banco sul fronte mercato. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni e come rivelato da “Alfredo Pedullà”, noto esperto di mercato, Sarri avrebbe ormai ottenuto il via libera dal Chelsea per dire sì alla Juventus in maniera ufficiale. Sarà solo questione di tempo, poi […] More

C’è una nuova sottospecie di balena pilota Nell’oceano : Grazie al sequenziamento del DNA mitocondriale estratto da oltre 700 campioni di tessuto di balena pilota dalle pinne corte (o globicefalo di Gary), un team di biologi marini e genetisti ha determinato che ne esistono due sottospecie. Balenieri e scienziati giapponesi le chiamavano da tempo Naisa e Shiho.

Nel caso Xylella c’è un’altra patologia : è l’intreccio mediatico-giudiziario : Roma. La Xylella fastidiosa non è solo la causa del disseccamento degli ulivi che dal Salento si sta estendendo al resto della Puglia, ma è anche il sintomo di un’altra grave patologia: l’intreccio mediatico-giudiziario che, non si comprende ancora per quali motivi, continua a inquinare il dibattito

C’è stata una grossa sorpresa Nella boxe : Anthony Joshua era considerato l'immagine del pugilato, ma al suo primo incontro negli Stati Uniti è stato battuto da un pugile col fisico lontanissimo dagli stereotipi dello sport

Venezia - ToniNelli : “Entro giugno stop a Grandi navi”. Salvini : “Soluzione c’era ma è arrivato no dal suo ministero” : Dal ministero delle Infratrutture assicurano: entro fine mese sarà risolta la questione delle Grandi navi che entrano nella Laguna di Venezia. Il titolare del Viminale, però, accusa: è per colpa di un “no” arrivato proprio da quel dicastero che una soluzione non è ancora stata trovata. L’incidente nautico nel Canale della Giudecca a Venezia rilancia la polemica sull’entrata delle Grandi Navi in Laguna. E offre a Matteo Salvini ...

Vietti (ex Csm) ci spiega cosa c’è in ballo a Roma Nella guerra tra pm : Roma. Se gli dei non sono caduti, è caduta la vergogna. La presunta purezza togata non esiste, e il mosaico restituito dall’attualità di dossier incrociati, esposti in procura, veleni mediatici, emana un putrido odore. Le vicende sono note: all’inchiesta perugina per corruzione a carico del pm Roman

Nel mirino di Amazon ora c’è una società di servizi wireless : Amazon sarebbe intenzionata ad acquistare il marchio australiano Boost Mobile, che gestisce e fornisce un servizio wireless ricaricabile attraverso due società di telecomunicazioni indipendenti negli Stati Uniti e in Australia. È quando riporta l’agenzia Reuters, secondo la quale il gigante dell’ecommerce potrebbe così estendere i suoi servizi anche al mondo delle reti senza fili oltre che nel cloud, e appoggiarsi al nuovo network di ...

C’è penuria di talenti (perfino) Nel Made in Italy : Roma. Disallineamento delle competenze. O se vogliamo dirla in inglese: skill mismatch. Cresce la difficoltà per le imprese italiane a trovare figure professionali adeguate, soprattutto tra i millennial per diventare tecnici in calzature, sartoria o specialisti nel design. Già l’Istat ci ha ricordat

C’è un “pianeta proibito” Nello spazio : scienziati lo trovano dove non dovrebbe orbitare : Grazie ai potenti telescopi Next-Generation Transit Survey dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO), un team di astronomi internazionale ha scoperto un esopianeta nel cosiddetto "deserto nettuniano", una zona attorna alle stelle dove simili corpi celesti non dovrebbero trovarsi. Hanno deciso di chiamarlo "pianeta proibito".

Milano - ordina gazzosa Nella bottiglia c’è dell’acido : 14enne finisce in ospedale : ordina una bottiglia di gazzosa ma dentro c’era dell’acido. È accaduto a un 14enne che la sera di martedì 28 maggio in un bar di via Lambro, a Milano. Il ragazzo si è precipitato in bagno in preda a dolori lancinanti. Il padre ha spiegato ai carabinieri di non aver capito cosa stesse succedendo: si è reso conto quando ha assaggiato il liquido e ha avuto la stessa reazione. I due – come riporta il Corriere della Sera – ...

Beve una gazzosa e si sente male : Nella bottiglia c’era acido : La sera del 28 maggio un 14enne ha bevuto acido contenuto in una bottiglietta di gazzosa ordinata in un bar a Milano, in via Lambro. Come si legge sulle pagine locali del Corriere della Sera, il giovane si seduto con il padre al tavolino del locale per bere una bibita: la cameriera gli ha portato una bottiglia ma né il ragazzo, né il padre sono riusciti ad aprirla, al punto che quest’ultimo è andato al bancone per chiedere al proprietario ...

Riace - Nel paese dell’accoglienza che ha scelto Salvini : “Ci scopriamo leghisti? Forse lo eravamo già. C’è malcontento” : Nel paese citato spesso come “modello dell’accoglienza”, il primo partito è quello di Salvini. Alle europee, infatti, la Lega ha raggiunto il 30,75% dei voti. Alle comunali, la lista civica di centrodestra “Riace rinasce” incassa il 41,89%. Il nuovo sindaco è Tonino Trifoli, un simpatizzante del ministro dell’Interno che, nella sua lista, ha candidato anche Claudio Falchi, il segretario locale della Lega. Sono 462 invece i voti ...

Gazzetta : Nell’Inter di Conte non c’è posto per Icardi : Icardi sei fuori! Titola a lettere cubitali la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conte sulla panchina neroazzurra significa inevitabilmente la partenza di Mauro. Conte non vuole cominciare la stagione avendo ancora nello spogliatoio il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi Appena arrivato all’Inter, ...