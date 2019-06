huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La raccomandazione di Bruxelles per l’avvio di unadi infrazione contro l’Italia èdel Pd. Lo scrive Luigi Disu Facebook: “Ora si parla tanto di questa possibiledi infrazione e sapete cosa riguarda? Riguarda il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018. Noi la prendiamo seriamente, ma non possiamo fare finta di non sapere che ci sono Paesi europei che in questi anni, per risollevare la loro economia, hanno fatto molto più deficit di quanto consentito dai Trattati. E non sono andati incontro a nessuna sanzione!”. Direagisce alle notizie che arrivano dalla Commissione Ue mettendo inche “ledegli italiani e100 non si toccano”. Continua nel post: “Sono anni che diamo senza ricevere, o che riceviamo meno di quanto ci spetterebbe, anni che siamo ...

HuffPostItalia : Di Maio dà la colpa della procedura Ue al Pd. 'Sia chiaro, pensioni e quota 100 non si toccano' - AnnalisaChirico : Il capo politico Di Maio che ha portato il M5S dal 32 al 17 percento ha fatto oggi una intervista per dire che è co… - HuffPostItalia : Di Maio si dimetta o da Statuto M5S è perseguibile per colpa politica -