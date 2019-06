Xbox protagonista all' E3 Coliseum con Ninja Theory | Obsidian e altri argomenti

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Ormai manca davvero poco all'inizio dell'E3 2019 e, come saprete, Microsoft sarà tra i protagonisti dell'annuale evento di Los Angeles con la sua tradizionale conferenza il 9 giugno alle ore 22 italiane.Il colosso di Redmond sarà anche tra i protagonisti dello show di Geoff Keighley, l'E3, e in questa occasione saranno presenti Matt Booty vice presidente diGame Studios, Dom Matthews di, Feargus Urquhart diEntertainment e Shannon Loftis (Age of Empires) nel panel intitolato "Game Studios - One Year Later".Ma non solo, infatti è previsto un altro panel all'E3che, al momento, è chiamato "TBA", dove verranno discussiinteressanti", probabilmente si parlerà di qualche nuovo annuncio.Leggi altro...

Eurogamer_it : #XboxScarlett è la protagonista di alcuni rumor davvero succosi. È questo il futuro di #Xbox? - cyberanimax : - felacanova : gamespark92 protagonista di questo primo evento #coinup a #milano ?? da noi solo i migliori #videogames e #console ??… -