Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 14 | 10

(Di martedì 4 giugno 2019)Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli non ho alcuna intenzione di far cadere il governo ma il Governo è pagato per fare i ministri e presidenti sono pagati per fare lo ha detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolineando anche che lo sblocca cantieri Non è la lega ma il paese che ha le idee chiarissime bisogna Dunque resettare il codice degli appalti concludi Salvini aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia mi sono stancato della retorica che Salvini dice sia il MoVimento 5 Stelle 19 afferma il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli intervistato a Radio 24 secondo cui si dice sì alle cose giuste per ministro allo sblocca cantieri è il giro di boa marito e moglie entrambi di 29 anni e di nazionalità egiziana sono stati Fermati dalla polizia locale di Milano per maltrattamenti e lesioni ...

