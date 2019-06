Milano | fa una battuta di troppo sul vestito della sposa | il matrimonio finisce in rissa

Vasco Rossi concerto a Milano - una bomba rock che accende San Siro e trascina i 60mila : Una bomba rock a San Siro. Musica, luci, suoni. Uno spettacolo dall?inizio alla fine. Così Vasco piomba sul pubblico dello stadio milanese. Se lo conquista dalla prima canzone. Spacca...

Marco Carta arrestato : furto alla Rinascente di Milano. Con lui una donna di 53 anni. Rubati capi per 1.200 euro : Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano crolla nel supplementare - Sassari allunga sul 2-0 con una prestazione superlativa : Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato presso il Forum di Assago, dove è andata in scena la seconda sfida tra Milano e Sassari, semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket. Al termine di una partita interminabile e appassionante, caratterizzata dai continui colpi di scena e dalla giocate stellari dei protagonisti più attesi, la formazione sarda è riuscita a strappare la vittoria con il punteggio di 101-112 dopo un tempo ...

Taser ai vigili - il consiglio comunale di Milano dice no. Salvini : “Incredibile” : Il consiglio comunale di Milano ha detto no all’utilizzo dei Taser per gli agenti della Polizia locale. Ieri è stato dato il via libera all’ordine del giorno presentato dalla sinistra di Milano Progressista che chiedeva che i ghisa non avessero in dotazione le pistole elettriche, come invece è previsto dal decreto Sicurezza. Decreto sicurezza, cosa prevede: dalla stretta sui permessi per ...

Milano - il consiglio comunale contro il taser per i vigili : Il decreto Sicurezza fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha stabilito l'avvio della sperimentazione del taser, le pistole elettriche note anche come storditori elettrici o dissuasori elettrici, in dotazione a carabinieri, finanzieri e poliziotti di 12 città italiane (Milano, Napoli, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi) per un periodo di sei mesi.Alla fase di ...

Milano : beve una gazzosa al bar e viene ricoverato : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Brutta disavventura per un ragazzo di quattordici anni, ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli per avere bevuto una gazzosa in un bar di zona Porta Venezia a Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'adoloscente era insieme alla famiglia la serata di ma

Tangenti Milano - Tribunale del Riesame : “Pietro Tatarella deve restare in carcere” : L’ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, candidato alle europee non eletto ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia, deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal politico coinvolto nella maxi inchiesta della Dda milanese. Sono state respinte anche le richieste di revoca di altri due indagati. Tatarella, ex consigliere ...

Milano : salgono a cinque i casi di Epatite A in una materna : salgono a quattro i bambini ricoverati in ospedale della scuola materna di Milano in zona Navigli, alle prese da alcune settimane con casi di Epatite A, cinque considerando il primo, diagnosticato a fine aprile a un’educatrice. Gli ultimi due bimbi si sono infettati dopo il vaccino, consigliato una settimana fa ad alunni e personale della scuola, che protegge in genere dopo circa venti giorni. In un incontro con i genitori della scuola, i ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : tra Milano e Avellino è una gara-5 per cuori forti : In pochi avrebbero pensato, alla vigilia, che il quarto di finale tra A|X Armani Exchange Milano e Sidigas Avellino sarebbe andato a gara-5, ed invece succede proprio questo: stasera, al Forum di Assago, una delle due formazioni dirà addio alle speranze di scudetto. Dopo una stagione in cui è arrivata a pochi minuti dai quarti di Eurolega, Milano ha avuto non pochi problemi da risolvere, specialmente a livello di infortuni: Mike James è stato ...