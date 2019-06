Federer-Wawrinka | al Roland Garros il quarto di finale più ‘vecchio’ di sempre

LIVE Federer-Wawrinka - Roland Garros 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Derby svizzero dal sapore di rivincita sul Suzanne Lenglen : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2019 tra i due svizzeri Roger Federer e Stan Wawrinka. Il match d’apertura sul “Suzanne Lenglen” è senza dubbio la sfida di cartello di questa giornata, vedendo confrontarsi due giocatori di altissimo profilo che sapranno regalare spettacolo. Un match dai tanti significati quello a cui assisteremo. Federer, come è noto, ha fatto ...

Roland Garros 2019 : prime sfide dei quarti di finale e occhi puntati su Wawrinka-Federer : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA DECIMA GIORNATA DEL Roland Garros 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.00) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL MATCH TRA ROGER FEDERER E STAN WAWRINKA (SI COMINCIA ALLE ORE 14.00) La giornata di oggi, la decima del Roland Garros, è dedicata alla disputa dei quarti di finale della parte bassa dei tabelloni dei singolari maschile e femminile e le partite inizieranno per la prima volta quest’anno alle 14 ...

Roland Garros 2019 : dopo la vittoria nell’epica sfida con Tsitsipas la rinascita di Wawrinka passa anche dal quarto di finale con Federer : Era il big match dell’ottava giornata del Roland Garros 2019, ma talvolta i grandi incontri deludono le attese. Non è stato il caso della sfida tra Stan Wawrinka e Stefanos Tsitsipas, vinta dallo svizzero per 8-6 al quinto set e che diventa già in automatico la partita più bella del 2019, almeno per il momento, e una delle più belle di tutta la storia del torneo su terra battuta più prestigioso del mondo. Le 5 ore e 9 minuti del match lo pongono ...

Roland Garros 2019 : Nadal e Federer in carrozza ai quarti - Wawrinka vince il match show contro Tsitsipas : Verrebbe da dire: giornata per la palati fini. Definizione che può starci se si parla di questo inizio di seconda settimana del tabellone maschile del Roland Garros 2019. Tanti i giocatori di spicco presenti e si può affermare che le attese non sono state deluse. Nel secondo match del “Philippe Chatrier” Roger Federer era atteso al confronto con l’argentino Leo Mayer (n.68 del mondo). Appare chiaro che il campione elvetico sia ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Sarà derby svizzero Wawrinka-Federer nei quarti - Nadal avanza - Nishikori-Paire interrotta : Buongiorno, e benvenuti anche per quest'oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con l'ottava giornata. Cominciano gli ottavi di finale sotto la Tour Eiffel: è la giornata della parte bassa di tabellone. Roger Federer, reduce dalla vittoria #400 in carriera negli Slam, continua il suo percorso contro giocatori alla portata. Infatti, nel quarto turno sfiderà Leonardo Mayer, autore di un ottimo torneo sin qui, in cui ha battuto anche lo

