Dopo Bohemian Rhapsody e Rocketman un film su Madonna

Queen : Dopo l'uscita di Bohemian Rhapsody la band ha triplicato le vendite : Non è un caso che l'uscita nelle sale Bohemian Rhapsody, dedicato alla storia dei Queen e del suo frontman Freddie Mercury, abbia fatto aumentare il pubblico della storica band britannica: il successo planetario del film ha fatto, secondo i dati riportati recentemente, letteralmente impennare le vendite per la band di Brian May e Roger Taylor, che hanno assistito a numeri da record, specie se si tiene in considerazione che il gruppo, eccezion ...