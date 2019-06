Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Dalla provincia diarriva una storia di stalking dall'epilogo decisamente particolare. Un uomo di 63 anni S.M., ex vigile urbano, è stato praticamentenon solo dalin cui viveva, ma anche dal. È accaduto a Rovellasca, piccolo centro di neppure 8.000 abitanti. Lo stalker Per quasi due anni, S.M., ha reso la vita impossibile ad una suadi, per la quale ha sviluppato una vera e propria ossessione, ma anche all'intero. L'ex vigile la infastidiva in ogni modo, al punto che la povera donna, esasperata, per mesi ha vissuto quasi da reclusa nel proprio appartamento: ha rinunciato ad invitare amici e parenti in giardino, è stata costretta ad uscire e rientrare in tutta fretta e a far di tutto per non incrociarlo. La vittima, dopo aver cercato in più di un'occasione di far ragionare e desistere l'uomo, è stata costretta a presentare diverse ...

Noemithestar : Como, 63enne tormenta la vicina di casa: espulso dal condominio e dal paese -