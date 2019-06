Botte a figlia disabile, arrestati

Corriere : Botte e lesioni alla figlia di 4 anni: fermata una coppia di 29enni - SkyTG24 : L'ipotesi degli agenti è che le violenze andassero avanti da tempo, come dimostrerebbero le fratture multiple pregr… - LauraGio_75 : RT @Agenzia_Ansa: Botte alla figlia disabile: 'Avveleniamo la scimmia' -

Padre e madre di una bambinadi 3 anni sono stati fermati a Milano, mentre con gli altri 4 figli cercavano di partire per l'Egitto, loro patria. I due probabilmente volevano sfuggire all'arresto, dopo che i medici dell' ospedale in cui la piccola era finita avevano scoperto tracce di maltrattamenti di qualche settimana prima. "Odio mia, metto il veleno nel suo mangiare. La scimmia è un grosso problema",dice la madre, intercettata. In alcune conversazioni i 2 propongono anche di soffocare o annegare la(Di martedì 4 giugno 2019)