Giallo a Cagliari: 88enne morto in casa

Un pensionato di 88 anni è stato trovatonella sua abitazione a. La scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco chiamati da un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. L'uomo quasi ogni giorno andava a fare la spesa per il pensionato che aveva difficoltà a muoversi. Oggi non riuscendo a parlargli ha chiamato i pompieri che sono entrati da una finestra e hanno trovato laal buio e l'anziano a terra, con delle ferite in testa. Si indaga anche per omicidio.(Di lunedì 3 giugno 2019)