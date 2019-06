Chiuso Mercatone Uno | la procura di Milano indaga per bancarotta fraudolenta

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ladiha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato dia carico di ignoti in relazione al fallimento della catena di ipermercatiUno. Stando a quanto apprende l’Agi, l’indagine, alle battute iniziali, è stata affidata altore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e al pm Roberto Fontana. Accertamenti sono in corso di svolgimento da parte della Guardia di Finanza. Era stata la stessadi, assieme a due creditori (Savini Due e Falegnameria Adriatica), presentare l’istanza di fallimento accolta il 23 maggio scorso dal presidente del Tribunale fallimentare Alida Paluchowski e dal giudice Sergio Rossetti.Con la sentenza, era stata respinta l’istanza di concordato preventivo e dichiarato il crac della società Shernon Holding srl, con sede a ...

