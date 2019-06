Una domenica in edicola fra Matilde Bernabei Cavaliere e Fiorello Rai man

Beautiful - Una Vita e il Segreto non vanno in onda domenica 2 giugno 2019 : In occasione della Festa della Repubblica, stop alle soap domenica 2 giugno 2019. La programmazione riprende regolarmente lunedì 3 giungo 2019.

L'oroscopo di domenica 2 giugno : la LUna entra in Gemelli - gran giorno per Toro e Pesci : Cosa riserveranno di interessante gli astri questa domenica? A soddisfare tale domanda è già disponibile da consultare il nostro oroscopo del giorno 2 giugno 2019, incentrato sulla seconda giornata di questo nuovo mese appena iniziato. Messi direttamente sotto analisi i segni appartenenti all'intera tranche dello zodiaco tenendo conto dell'importanza o meno relativa al grado di positività restituito dalle effemeridi del periodo. Di seguito ...

Ballottaggio elezioni comUnali : secondo turno domenica 9 giugno - si vota in 15 capoluoghi : Oltre alle elezioni europee, lo scorso 26 maggio si sono svolte anche le elezioni amministrative per diversi comuni d’Italia. In alcuni di questi, però, bisognerà attendere il secondo turno per scoprire il nome del sindaco. Il Ballottaggio andrà in scena il prossimo 9 giugno. Si tornerà alle urne in 15 capoluoghi di regione o provincia. Tra questi avremo Campobasso, in Molise, dove si sfideranno Maria domenica D’Alessandro (CDX) e Roberto ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : domenica Italia in raduno a Pergine Valsugana - inizia Una lunga estate di preparazione : Scatta domenica a Pergine Valsugana la lunga estate della Nazionale Italiana di Rugby verso la Coppa del Mondo che si disputerà tra settembre e novembre in Giappone: i 44 atleti che fanno parte della lista di Conor O’Shea affronteranno quattro periodi di preparazione spalmati tra giugno e luglio nella località trentina. Al termine dei ritiri gli azzurri sosterranno quattro Test Match tra agosto ed inizio settembre, uno solo dei quali in ...

Programmazione Beautiful - Il Segreto e Una Vita : tutte sospese domenica 2 giugno : La Programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto è destinata a subire alcune modifiche nel corso della settimana che si apre oggi 27 maggio. La principale di esse riguarda il palinsesto di domenica 2 giugno, giorno dedicato alla Festa della Repubblica italiana. Come spesso accade in occasione di alcune delle principali ricorrenze del calendario, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda delle tre storie d'amore, che verranno ...

Amici 18 - Maria De Filippi alla conferenza stampa di chiusura : "Edizione fortUnata. Domenica In? Mi è dispiaciuto non andarci" : Al termine della diciottesima edizione di Amici, il talent show andato in onda su Canale 5, si è svolta la consueta conferenza stampa di chiusura durante la quale sono intervenuti, ovviamente, il vincitore di quest'edizione, Alberto Urso, gli altri finalisti e la conduttrice Maria De Filippi.Procedendo con un veloce bilancio di questa diciottesima edizione, Maria De Filippi ha parlato di "edizione fortunata". Di seguito, trovate le ...

Favola della domenica – Una poesia stupenda : C’erano una volta i versi di una poesia. Erano intrecciati l’uno con l’altro, distorti, incompleti e sottosopra. Aspettavano ansiosamente che qualcuno mettesse ordine nel loro intreccio. Due parole uscirono dal groviglio cercando la libertà. Si chiamavano GUARDA e A. ‘Che cosa credete di fare?’ protestavano i versi, indignati. ‘Non ci è dato di fare il nostro comodo. Stiamo tutti aspettando un poeta che ci disbrogli per comporre una ...

RENZO ARBORE/ 'Il jazz è Una musica che noi italiani abbiamo nel dna' - Domenica In - : RENZO ARBORE torna a Domenica In di Mara Venier per presentare il progetto L'Arte d'O' Sole", dedicato ai 30 anni dell'Orchestra Italiana

Maltempo - la Protezione Civile lancia Una pesante Allerta Meteo per l’Italia : attenzione ai fenomeni estremi di Domenica e Lunedì : Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di Maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Anticipazioni Una Vita : sospesa la puntata di oggi - torna domenica 26 maggio : Brutte notizie per i telespettatori di Una Vita, che oggi non potranno seguire la loro telenovela preferita. Mediaset ha infatti deciso di sospendere la puntata prevista alle ore 14:05 circa, al termine di Beautiful, mandando in onda al suo posto l'altra serie iberica Il Segreto. Per assistere alle vicende di Blanca e degli altri abitanti di Acacias 38, dunque, i fan dovranno attendere solo un giorno in più. Tutto tornerà alla normalità già a ...

Una VITA - anticipazioni puntata di domenica 26 maggio 2019 : Sabato 25 maggio 2019 Una VITA non andrà in onda, perché l’ultima puntata stagionale di Verissimo inizierà intorno alle 15. L’appuntamento con Acacias 38 è quindi per domenica 26 maggio, ecco gli spoiler. anticipazioni puntata 726 e 727 di Una VITA di domenica 26 maggio 2019: Jaime vuole vedere Blanca, ma Ursula glielo impedisce dicendogli che la ragazza deve riposare e che non intende farsi vedere in quelle condizioni. Il medico ...

Una VITA - anticipazioni puntata di domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019 : anticipazioni puntata 721 di Una VITA di domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019: La situazione per le strade appare problematica e sempre più lavoratori marciano verso la città per unirsi alla protesta. Ramon intanto avvisa Ribau: se costretto, rivelerà il vero responsabile della morte del minatore nel giacimento. Silvia e Zavala si sposano e, durante il suo discorso al ricevimento, Arturo fa trasparire un forte trasporto verso la sposa. Tale ...