Ue | mercoledì la Commissione risponderà a Tria

(Di sabato 1 giugno 2019) LaEuropea ha confermato di aver ricevuto la lettera inviata ieri dal Ministro, con la quale il Governo italiano ha replicato alle preoccupazioni relative alla situazione dei conti pubblici del nostro Paese. La contro-risposta arriverà, quando ladiffonderà le raccomandazioni specifiche per alcuni Paesi dell'Ue, tra i quali l'Italia; per ora non c'è stato nessun commento sui contenuti della lettera di.A fine 2018 la procedura di infrazione per il debito è stata evitata per un soffio grazie alla fruttuosa interlocuzione tra Juncker ed il Premier Conte. Nella sua letteraha spiegato per quali ragioni l'Italia non ha rispettato le regole sul debito nel 2018, 2017 e 2016. Qualora ladovesse ritenere di avviare la procedura d'infrazione per il debito eccessivo, la "palla" passerebbe all'Economic and Financial Committee (EFC), ...

