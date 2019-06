Il Segreto | trama serale 01 giugno | Fernando complice nel sequestro dei Castaneda

Il Segreto : i rapitori non liberano Emilia e Alfonso - anticipazioni trama puntata sabato 1 giugno : Nuova collocazione in palinsesto per la puntata serale de Il segreto: le avventure in prima serata della gente di Puente Viejo vanno infatti in onda sabato 1 giugno, sempre su ReteQuattro, dalle 21.25 in poi, non più di martedì sera. Di seguito le anticipazioni sulla puntata. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 3-9 giugno 2019 : Elsa Tenta di Uccidere Antolina! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 3 giugno a domenica 9 giugno 2019: Antolina Tenta di provocarsi un aborto facendo ricadere la colpa su Elsa Anticipazioni Il Segreto: gli uomini di Molero aggrediscono Marcela e Julieta! Isaac scopre che Elsa è stata davvero rinchiusa in un ospedale psichiatrico! Antolina cade giù da un burrone e fa ricadere la colpa su Elsa! E’ stata davvero lei a spingerla giù? Intanto, Fernando non sa ...

Il Segreto - trama del 28 maggio : nessuna traccia di veleno nel sangue di Elsa : Appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto in onda martedì 28 maggio che prevede oltre al consueto episodio pomeridiano su Canale 5, anche una puntata serale su Rete 4. Nel corso del doppio appuntamento di martedì dunque, vedremo che Maria cercherà di chiarire con Fernando, dopo che l'uomo sta facendo di tutto per scoprire la verità sulla sorte di Beltran ed Esperanza. Intanto il dottor Zabaleta, su richiesta di Consuelo, sottoporrà Elsa a ...

Il Segreto : Dolores è afflitta - anticipazioni trama puntata martedì 21 maggio : Di seguito tutte le anticipazioni sull’appuntamento del dopo cena di questa settimana, anche stavolta in onda nella prima serata di martedì 21 maggio, su ReteQuattro, dalle 21.25 in poi. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2019 : Elsa è Pazza! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019: Antolina riferisce ad Isaac che Elsa è stata rinchiusa in un manicomio! Anticipazioni Il Segreto: Antolina rivela ad Isaac che Elsa è Pazza! E sostiene addirittura di averne le prove! Intanto, Severo rifiuta l’offerta di Eustaquio Molero! Fernando ammette di essere coinvolto nel sequestro di Emilia ed Alfonso. La situazione dei Castaneda si complica ...

Il Segreto : il grave errore di Julieta - anticipazioni trama puntata martedì 14 maggio : Ormai un classico dei martedì sera di ReteQuattro, dalle 21.25 in poi va in onda la puntata vespertina de Il segreto, la celebre soap opera spagnola ambientata nella cittadina immaginaria di Puente Viejo. Di seguito tutte le anticipazioni sull’appuntamento del dopo cena di questa settimana. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 20-26 maggio 2019 : Antolina Ucciderà Elsa? : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio 2019: Antolina prova ad uccidere Elsa. Fernando, deluso, smaschera Maria! Anticipazioni Il Segreto: Antolina pronta ad uccidere Elsa che sta sempre più male. Fernando trova degli indizi compromettenti sul conto di Maria, mentre Julieta, Saul e Severo sono vicinissimi a vincere la loro battaglia contro i Molero! Dolores riceve una emozionante telefonata: è diventata ...

Il Segreto : Elsa deve lasciare Puente Viejo - anticipazioni trama puntata martedì 7 maggio : Nuovo appuntamento in prima serata con gli intrighi di Puente Viejo: martedì 7 maggio va in onda dalle 21.25 in poi su ReteQuattro la nuova puntata serale di questa settimana. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama del doppio episodio in onda che, tra i vari temi, torna a concentrarsi sui dubbi di Elsa. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 13-19 maggio 2019 : Elsa Avvelenata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2019: Elsa indaga su Antolina che inizia ad avvelenarla! La scoperta di Mauricio! Anticipazioni Il Segreto: Antolina inizia ad avvelenare Elsa che, intanto, avvia delle serrate indagini per incastrarla. Si teme sempre più per la vita dei Castaneda, mentre Fernando si contraddice sempre più. Irene si scontra con Anacleto. Julieta ottiene una piccola rivincita! Intrighi ...

Il Segreto : Gonzalo se ne va per sempre - anticipazioni trama puntata martedì 30 aprile : Nuovo appuntamento in prima serata su ReteQuattro con le storie de Il segreto: si comincia dalle 21.25 per un doppio episodio della soap opera spagnola. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di Tristan affetta da squilibrio ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 6-12 maggio 2019 : E’ Stata Elsa a Derubare i Castaneda! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 6 a domenica 12 maggio 2019: Elsa riceve ospitalità da Isaac. Emilia e Alfonso sequestrati! Anticipazioni Il Segreto: Elsa accusa Consuelo di essere una ladra ma poi emerge una inquietante verità! La Laguna si trasferisce a casa di Isaac e Antolina. Adela perde temporaneamente la memoria, mentre Julieta continua ad interessarsi alla situazione di Las Lagunas. Emilia e Alfonso sono stati ...

Anticipazioni Il Segreto - Trama Puntate dal 29 aprile al 5 maggio 2019 : Cosa Nasconde Raimundo? : Anticipazioni Il Segreto, Trama Puntate da lunedì 29 aprile a domenica 5 maggio 2019: Gonzalo con accordi presi con Fernando Mesia, abbandona la Casona! Elsa accusata di furto! Anticipazioni Il Segreto: Matias chiede spiegazioni a Raimundo. Che fine hanno fatto i suoi genitori? Ma soprattutto per quale motivo Gonzalo è sparito senza salutare nessuno? Elsa si abbandona alla passione amorosa con Isaac. Lunedì 29 aprile 2019: Fernando accetta il ...

Il Segreto : l’emporio rischia la chiusura - anticipazioni trama puntata lunedì 22 aprile : Cambia giorno a causa delle festività pasquali la puntata speciale in prima serata su ReteQuattro della soap opera spagnola Il segreto: la nuova messa in onda prevede come appuntamento lunedì 22 aprile dalle 21.25, ovviamente su ReteQuattro. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama dell’episodio in onda dopo cena. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della ...

Il Segreto : l’emporio rischia la chiusura - anticipazioni trama puntata lunedì 22 aprile : Cambia giorno a causa delle festività pasquali la puntata speciale in prima serata su ReteQuattro della soap opera spagnola Il segreto: la nuova messa in onda prevede come appuntamento lunedì 22 aprile dalle 21.25, ovviamente su ReteQuattro. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama dell’episodio in onda dopo cena. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della ...