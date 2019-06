Coppia | i 12 match dello zodiaco che funzionano

Beach World Tour Aydin - la Coppia Caminati-Ranghieri in semifinale : domani il match con i tedeschi : Se le azzurre Zuccarelli-Traballi hanno chiuso al nono posto, Caminati e Ranghieri contenderanno domani un posto in finale alla coppia turca Prosegue il cammino di Marco Caminati e Alex Ranghieri nella tappa del World Tour 2 stelle di Aydin, in Turchia. I due azzurri, infatti, hanno superato i bielorussi Dziadkou-Piatrushka 2-0 (21-17-21-15) nei quarti di finale e domani mattina (ore 9.30) affronteranno i tedeschi Winter-Walkenhorst per un ...