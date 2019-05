Silvio Berlusconi durissimo contro Giorgia Meloni | Ma si ricorda quando Gianfranco

Ma io rimango alla guida! Silvio Berlusconi lancia il congresso di Forza Italia in autunno : Dopo la delusione elettorale, Silvio Berlusconi prova a rilanciare Forza Italia con un congresso che si terrà in autunno. Ma la guida del partito, annuncia lo stesso ex presidente del Consiglio, rimarrà saldamente nelle sue mani: "Ci saranno presto elezioni nazionali, noi ci stiamo preparando a un rinnovamento che parta da giovani e ottimi amministratori che abbiamo nel territorio".

Silvio Berlusconi - terremoto dentro Forza Italia : Mariastella Gelmini si dimette : terremoto dentro Forza Italia dopo il disastro alle elezioni europee: Mariastella Gelmini si è dimessa da coordinatrice azzurra in Lombardia. Dimissioni già rimesse, dalla stessa, nelle mani del presidente Silvio Berlusconi quando era stata eletta capogruppo del partito alla Camera. Leggi anche: Ber

Gerry Scotti rivela : “Mi hanno salvato i pannolini”. Poi la frase su Silvio Berlusconi : “Quando scese in campo…” : “Un giorno mi sono guardato allo specchio e ho detto: ‘Gerry, se questa libertà te la devi guadagnare a furia di pannolini e cracker da pubblicizzare, va bene così. Ti vorranno sempre, per quello. E i pannolini ti salveranno la vita‘”. A rivelarlo in un’intervista a Repubblica è stato Gerry Scotti, che si è raccontato a 360 gradi ripercorrendo la sua carriera a Mediaset. “Avevo detto ‘a 60 anni ...

Mediaset - la rivelazione di Gerry Scotti su Silvio Berlusconi : "Quando scese in campo..." : Gerry Scotti si racconta a tutto tondo in una intervista a Repubblica. L'amato showman, al timone di Striscia la notizia, parla dei quiz, di Antonio Ricci, della carriera e della politica. Alla domanda su Silvio Berlusconi, risponde: "E che gli vuoi dire? Ha fatto tutto, ha cambiato la politica, a q

Silvio Berlusconi - la botta più dura : dove Giorgia Meloni ha sorpassato Forza Italia : Doppio sorpasso per Silvio Berlusconi. Non solo la Lega e Matteo Salvini sono arrivati davanti a Forza Italia alle elezioni europee di domenica, ma anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono riusciti a scalare gli azzurri. È accaduto in due regioni importanti, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, segn

Vittorio Feltri a cuore aperto su Silvio Berlusconi : "Lo conosco da 25 anni - cosa dovete sapere" : Poi c'è Berlusconi. Sembrava destinato all'estinzione. E invece è ancora lì con il suo quasi 9 per cento che gli consente di recitare un ruolo importante nella politica. È un miracolo ed è impossibile ignorarlo. Ha avuto guai di salute a raffica, pareva finito, stanco, privo di energie e ciò era pre

Mediaset - l'ultimo colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : "Scelta di lungo periodo" - su cosa ha messo le mani : Si muove Pier Silvio Berlusconi. l'ultimo affare? Mediaset acquista il 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, escludendo le azioni proprie. L'operazione è stata resa nota dal Biscione, che sottolinea

Silvio Berlusconi - "Giovanni Toti si condanna all'invisibilità"- Risposta glaciale : "Cosa non capisce" : "Se Giovanni Toti esce da Forza Italia, si condanna all'invisibilità". Silvio Berlusconi fuori dai denti: parlando coi giornalisti, il Cav affronta di petto il tema del governatore della Liguria che ha annunciato l'intenzione di unirsi a Giorgia Meloni e fondare un nuovo progetto politico "sovranist

Silvio Berlusconi - il sospetto su Salvini e Meloni : "C'è qualcuno dietro" - bomba sul centrodestra : Continua a battere contro il governo di Lega e M5s, Silvio Berlusconi. Dal voto delle elezioni europee Forza Italia è uscita indebolita, sotto il 10%, ma il Cav è convinto che il suo ruolo sia ancora centrale per il futuro politico del Paese: "L'Italia ha una maggioranza di centrodestra, la sua anim

Mediaset rivela il 9 - 6% della tv tedesca ProSiebenSat.1. Pier Silvio Berlusconi : "Scelta di lungo periodo" : Giovanna Stella Nella nota viene ricordato che i rapporti fra i due gruppi "sono già proficui e operativi" attraverso la partecipazione in European Media Alliance Mediaset ha rilevato il 9,6% del capitale dell'operatore televisivo tedesco ProSiebenSat.1, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante. Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che "i rapporti tra i due gruppi sono già proficui e operativi", ...

Laura Ravetto : "Se qualcuno ha le palle provi a mettere in discussione Silvio Berlusconi - ma nessuno lo farà" : "Il problema non sono quei quattro dirigenti o pseudo-dirigenti, è Silvio Berlusconi a decidere". Laura Ravetto, ospite a Omnibus, su La7, attacca i membri direttivi di Forza Italia all'interno della quale c'è una resa dei conti: "Se qualcuno ha le palle di mettere in discussione Berlusconi lo facci

Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini : “Non battere i pugni in Europa” : Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini e dispensa consigli al leader della Lega “La lettera è un fatto automatico, non c’è nessuna decisione”. Lo dice Silvio Berlusconi, dopo il vertice del Ppe a Bruxelles a proposito della lettera che la Commissione Ue starebbe per inviare al governo italiano per eccesso di debito. Fa … Continue reading Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini: “Non battere ...

Elisabetta Gardini fuori dal Parlamento europeo dopo l'addio a Silvio Berlusconi : Elisabetta Gardini dopo l'addio a Silvio Berlusconi e il passaggio a Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni non ce l'ha fatta ad essere eletta. Oltre alla leader di Fdi infatti sono passati Raffaele Fitto e Nicola Procaccini. Ma la Gardini si dice comunque soddisfatta: "Ho fatto un bel risultato, più

Bruxelles - Silvio Berlusconi al summit del Ppe : “Io sempre stato in pista - purtroppo”. E su Orban : “Lo incontro dopo” : “Sono sempre stato in pista io, purtroppo, purtroppo. Ci vediamo dopo perché vi riferisco cosa abbiamo detto”. Così Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, arrivato al summit del Partito popolare europeo a Bruxelles. E sul suo incontro con il premier ungherese Viktor Orban dice: “Lo incontro tra poco”. Elezioni Europee 2019 | Di Marco Venturini Europee, ...