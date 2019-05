Testo e audio Buona Cattiva Sorte di Tiziano Ferro | un biglietto da visita che segna

Andalusia è il nuovo singolo dei Negrita da I Ragazzi Stanno Bene 1994-2019 (audio e Testo) : Il nuovo singolo dei Negrita è Andalusia. A qualche mese dalla conclusione del Festival di Sanremo, al quale hanno partecipato con il brano I Ragazzi Stanno Bene, il gruppo di Pau è pronto a tornare in radio con un brano scelto tra gli inediti della raccolta rilasciata proprio in occasione della kermesse canora condotta da Claudio Baglioni. La scelta di Andalusia non arriva a caso. Le sonorità sono infatti quelle che richiamano le atmosfere ...

La provocazione di Irama in Arrogante - nuovo singolo prima del tour estivo (audio e Testo) : Arriva la nuova provocazione di Irama in Arrogante, nuovo singolo prima del tour estivo che partirà prossimamente e con il quale sosterrà ancora l'album Giovani per sempre, che ha rilasciato in una nuova versione dopo la partecipazione alla Festival di Sanremo con il singolo La ragazza con il cuore di latta. Il brano arriva proprio dopo il singolo sanremese, che ha dedicato a una delle attuali concorrenti del Grande Fratello - Martina Nasoni ...

Audio e Testo di Cross me di Ed Sheeran - nuovo singolo a sorpresa prima di No. 6 Collaborations Project : Arriva Cross me di Ed Sheeran, nuovo singolo con il quale l'artista di Halifax ha anticipato il nuovo EP annunciato per il 12 luglio e nel quale ha inserito unicamente duetti. La tracklist è già nota, mentre attendono di essere annunciati i nomi gli artisti coinvolti nelle collaborazioni. Nella lista di canzoni scelta c'è anche I don't care, che Ed Sheeran ha pubblicato con Justin Bieber, insieme a un'altra serie di brani che l'artista ...

Il Maleducato di Antonio Maggio è un racconto amaro dietro la maschera del pop (audio e Testo) : Se c'è una cosa che un cantautore ispirato sa fare è mascherare l'inquietudine con accordi in Maggiore, quasi per farci meno male, e Il Maleducato di Antonio Di Maggio fa proprio questo. L'autore pugliese di Amore Pop è ritornato dopo due anni di silenzio. Ciò che troviamo in lui, in questo ritorno, è la grande voglia di farci ascoltare uno spaccato dell'esistenza di chi non ha più vent'anni, ma senza dare vita alla solita lagna straziante fatta ...

Audio - Testo e traduzione di Yo Me Lo Merezco di Carlos Santana feat. Buika - una ballata onirica che ci fa prendere quota : Yo Me Lo Merezco di Carlos Santana feat. Buika è la nuova anticipazione dell'album "Africa Speaks" in uscita il 7 giugno. Un arpeggio semplice e creato da un intervallo tra prime e quinte, quando si parla di Santana, non è mai scontato. Al contrario del brio del singolo precedente, Breaking Down The Door, questo nuovo brano inedito è ciò che i più giovani chiamerebbero "trip": la ballata rock con organo, arpeggi, batterie con fill-in essenziali ...

Amore - Satana e riff assassini in Lover - Leaver dei Greta Van Fleet in caleidoscopica rotazione radiofonica (audio - Testo e traduzione) : Il clan maledetto dei Kiszka, si sa, è ancora la realtà più vilipesa dalla stampa e dall'opinione pubblica, per colpa (merito, si chiama merito) di quel timbro e quello stile che puzza (profuma, si dice profuma) di quella storica band degli anni '70, ma Lover, Leaver dei Greta Van Fleet arriva in radio un po' per farci tacere e lasciarci abbandonare al piacere di ascoltare un grande pezzo rock. Sì, è vero che l'Amore e il Diavolo sono sempre ...

Audio e Testo di Maradona y Pelé dei Thegiornalisti - nuovo singolo per l’estate prima del Circo Massimo : Maradona y Pelé dei Thegiornalisti arriva a qualche mese dal concerto al Circo Massimo di Roma. Il nuovo singolo è anche rilasciato in tempo per l'estate, con il ritmo tipico della bella stagione tra sonorità tropical e pop. Il ritmo non tradisce la scrittura di Tommaso Paradiso ormai diventata riconoscibile. Negli anni, il leader del gruppo è diventato anche autore per altri artisti, da Gianni Morandi a Noemi, ma la sua attività con il ...

Audio e Testo di Future di Madonna feat. Quavo - per Madame X e il rapper dei Migos il reggae è il futuro : Continuando a pubblicare un brano a settimana fino all'uscita dell'album Madame X prevista il 14 giugno, la Ciccone sta dando un'idea di quanto sia variegato, in termini di generi musicali esplorati, il suo prossimo progetto di inediti: il nuovo singolo Future di Madonna feat. Quavo è un brano reggae / elettronico in cui i due artisti fanno un uso fin troppo abbondante - e fastidioso - di autotune. Se il primo singolo Medellín con Maluma era ...

Audio e Testo di Doin’ Time di Lana Del Rey - la cover della hit dei Sublime del 1996 per il docu-film sulla band : Annunciato qualche giorno fa, il nuovo singolo Doin' Time di Lana Del Rey ha fatto il suo debutto online venerdì 17 maggio, sia in streaming su Spotify che su in download su iTunes, oltre che su Youtube. Si tratta di una cover della celebre hit dei Sublime del 1996, che a sua volta contiene un campionamento del brano di George Gershwin SummerTime: la Del Rey ha voluto incidere una sua versione di un brano di oltre vent'anni fa non tanto per ...

(I’m Gonna) Love Me Again è il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman (audio e Testo) : Il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman è (I'm Gonna) Love Me Again. Il duetto sarà inserito nella pellicola che uscirà il prossimo 24 maggio. Il brano è stato scritto da Elton John e Bernie Taupin appositamente per l'occasione. Il brano sarà inoltre portato in duetto con Taron Egerton, che sarà anche protagonista della pellicola al cinema dal 29 maggio. Il singolo è co-prodotto da Giles Martin e Greg Kurstin ed è ...

Audio e Testo di Timberland Pro di J-Ax - il nuovo singolo dedicato ai vecchi prima di All Togheter Now : Timberland Pro di J-Ax è il nuovo singolo prima della prossima avventura in tv. L'artista di Tutto tua madre torna a sorpresa con un nuovo brano che segue quello dedicato al suo primo figlio, questa volta con un testo che sembra dedicato a coloro che sono già abbastanza avanti con l'età. Il rapper milanese è anche pronto a tornare sul palco con DJ Jad, dopo che si sono ritrovati sul palco in occasione della residency al Fabrique di Milano con ...

La bellezza delle cose ne I passi dell’amore di Irene Grandi (audio e Testo) : Trovare I passi dell'amore di Irene Grandi su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica oggi, in questo 2019, è necessario. Questa prima anticipazione dell'album "Grandissimo", seguito ideale di "Lungoviaggio" (2018) e annunciato per il 31 maggio, è stata presentata dalla stessa cantante con queste parole: Questa canzone è come una ventata di primavera che porta il suo profumo tra le vie della città trafficata e alienante, dove ...

Caccia al tormentone con Tequila e San Miguel di Loredana Bertè feat. Calcutta e Tommaso Paradiso (audio e Testo) : Tequila e San Miguel di Loredana Bertè apre ufficialmente la Caccia al tormentone estivo dalla quale non potevano mancare Takagi & Ketra, che lo scorso anno agguantarono la rotazione radiofonica con il brano Amore e Capoeira interpretato da Giusy Ferreri e Sean Kingston. Il singolo arriva in un momento d'oro per l'artista di Sei bellissima e a qualche mese di distanza dal trionfale ritorno sul palco del Festival di Sanremo con il brano ...

Un cambio di prospettiva nel nuovo singolo di Francesco Gabbani - audio e Testo di È un’altra cosa : Il nuovo singolo di Francesco Gabbani propone una svolta del tutto particolare. È un'altra cosa segna il ritorno in musica dell'artista toscano che, dopo due anni di impegni condotti a ritmo serrato, si è preso un periodo di pausa per dedicarsi a nuova musica che uscirà molto presto su etichetta BMG. Il brano è disponibile in radio, in tutte le piattaforme digitali e in digital download dal 10 maggio e rappresenta il primo antipasto del nuovo ...