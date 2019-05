Roland Garros 2019 | programma | orari e tv di mercoledì 29 maggio Ordine di gioco | guida

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Scatta oggi il secondo turno del, secondo Slam stagionale: a Parigi in campo nella quarta giornata l’italiano Matteo Berrettini, che se la vedrà con il norvegese Caser Ruud. Giocano le parti basse dei due tabelloni, dunque in campo tra gli uomini Nadal e Federer e tra le donne Bertens e Pliskova. ILCOMPLETO DI OGGI29** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00 Sloane STEPHENS (USA) 7 vs Sara SORRIBES TORMO (ESP) Kei NISHIKORI (JPN) 7 vs Jo-Wilfried TSONGA (FRA) Oscar OTTE (GER) vs Roger FEDERER (SUI) 3 Viktoria KUZMOVA (SVK) vs Kiki BERTENS (NED) 4 ** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00 Kateryna KOZLOVA (UKR) vs Elina SVITOLINA (UKR) 9 Yannick MADEN (GER) vs Rafael NADAL (ESP) 2 Petra MARTIC (CRO) 31 vs Kristina MLADENOVIC (FRA) Benoit PAIRE (FRA) vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) ** Court Simonne ...

Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… - repubblica : Tennis, Roland Garros: a Fognini il derby con Seppi, fuori Bolelli. Avanti Zverev e Del Potro [news aggiornata alle… - angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… -