Palamara: chiedo di essere ascoltato

"Apprendo dagli organi di stampa diindagato per un reato grave e infamante per la mia persona e per i ruoli da me ricoperti. Sto facendo chiedere alla Procura di Perugia diimmediatamente interrogato perché voglio mettermi a disposizione per chiarire, nella sede competente a istruire i procedimenti, ogni questione che direttamente o indirettamente possa riguardare la mia persona". Lo afferma in una nota l'ex consigliere del Csm Luca.(Di mercoledì 29 maggio 2019)