I dati di Save the Children Infanzia negata a un bimbo su tre

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Francesca Bernasconi Nel rapporto vengono sottolineati anche i progressi compiuti negli ultimi 20 anni, con un calo dei bambini in condizioni di povertà estrema Il diritto all', di cui tutti i bambini dovrebbero godere, oggi è negato a 690 milioni di minori, quasi 1 su 3 nel mondo. È quanto rivela il rapporto dithe, che ha indagato le condizioni dei bambini di tutti i continenti. In particolare, nelle aree dilaniate dai conflitti, in un solo anno sono morti 53mila bambini, a causa delle violenze delle guerre. La Repubblica Centrafricana risulta essere il Paese più a rischio per i minori, seguita da Niger e Ciad, mentre, all'opposto, Singapore è la città più a misura di bambino. L'Italia si guadagna l'ottavo posto, preceduta da Svezia, Finlandia, Irlanda, Germania, Slovenia e Norvegia, oltre che da quella sul primo gradino del podio. Nel rapporto, oltre ...

tpi : 31 milioni di bambini scappano dalla guerra: i dati drammatici del report di Save the Children - Noovyis : Un nuovo post (31 milioni di bambini scappano dalla guerra: i dati drammatici del report di Save the Children) è st… - MatteoVasti : RT @LucaSambucci: Un promettente ambito di applicazione per l'AI è quello medico, ma per il training servono enormi quantità di dati. Dati… -