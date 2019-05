Conte a Salvini e Di Maio rilanciare azione governo

Onu - Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la lettera di critiche al decreto Sicurezza bis : Valutare la possibilità di “assumere un’iniziativa forte e unitaria” che diventi di fatto “nel ritenere irricevibile la richiesta”. In alternativa, “una dura presa di posizione del governo” da accompagnare alla risposta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive al premier Giuseppe Conte, e per conoscenza al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, chiedendo che tutto l’esecutivo si ...

Conte incontra Salvini e Di Maio. Ecco come è andata : Il Premier Giuseppe Conte ha incontrato stamattina i due vicepremier Di Maio e Salvini, per capire come affrontare il futuro in virtù dell’esito delle elezioni europee. Ha dimostrato, come suo solito, molta tranquillità. Tranquillità che è trapelata anche da un post comparso su Facebook pochi minuti fa, nel quale descrive gli incontri: Ho incontrato questa mattina, dapprima il Vicepresidente Salvini e successivamente il Vicepresidente Di ...

Dl Sicurezza bis - Salvini a Conte e Moavero : “Italia risponda duramente ai richiami dell’Onu” : Matteo Salvini ha scritto una lettera al premier Conte e al ministro degli Esteri Moavero Milanesi, chiedendo che l'Italia risponda all'Onu, facendo la 'voce grossa'. Il motivo dello scontro è legato al Dl Sicurezza bis, che le Nazioni Unite hanno chiesto di bloccare. Per il vicepremier quelle dell'Onu sono "indebite invasioni di campo".

Il match tra Conte e Salvini dopo il terremoto elettorale : Ma quanto conta davvero oggi Conte? Il premier si ritiene a tutti gli effetti ancora “il garante del rispetto e dell'attuazione del contratto”. Ma è davvero così dopo il ribaltone elettorale? Eppure, “il primo a sostenere che il governo va avanti solo se mantiene gli impegni è il sottoscritto - dice in serata mentre sta per lasciare Bruxelles, dove ha partecipato al vertice informale dei capi di Stato e di governo dopo il voto - Ed è bene che ...

Conte consulta prima Salvini e poi Di Maio per capire se ci sono le condizioni : Due ore di colloquio con Matteo Salvini. Poi è il turno di Luigi Di Maio. Il premier Giuseppe Conte fa le sue consultazioni a Palazzo Chigi dopo le elezioni Europee di domenica che hanno visto la vittoria della Lega e un Movimento 5 Stelle in grande difficoltà.I due alleati, a parte qualche stringato messaggio, non si parlano da tempo, da quando la campagna elettorale era arrivata alle battute finali e i toni si erano alzati a tal ...

Giuseppe Conte - lo sfogo rubato contro Salvini : "Non resto qui a ogni costo" : Non ha nessuna intenzione di fare "l'ostaggio", Giuseppe Conte. Dopo le elezioni europee e il disastro del Movimento 5 Stelle, forse il premier rischia più di un già traballante Luigi Di Maio, e per questo non pare disposto a diventare il punching ball di Matteo Salvini. La Lega, con il suo 34% a fr

Faccia a faccia Conte-Salvini a Palazzo Chigi : È in corso a Palazzo Chigi un incontro tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini. È il primo faccia a faccia tra i due dopo il voto di domenica che ha decretato il successo della Lega e un duro colpo ai 5 Stelle.

Incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi : 10.30 Un Incontro tra il presidente del Consiglio Conte e il vicepremier Salvini è in corso a Palazzo Chigi.

L’ira di Conte sulla sfida leghista all’Ue : “Piena fiducia da Salvini o sarà crisi” : Ci ha messo quasi 48 ore a ritrovare il miglior sorriso da offrire all’evidenza schiacciante di essere messo con le spalle al muro da Matteo Salvini. «Non mi sento commissariato», risponde Giuseppe Conte ritrovando le telecamere dopo due giorni all’Europa Building di Bruxelles. Ma in realtà in questa frase manca il pezzo più importante che racchiud...

Salvini - il piano da 50 miliardi : Flat tax e pace fiscale - stop a Iva e a bonus Renzi La Ue Contesta 11 miliardi di deficit extra : «La proposta della Lega è pronta e documentata centesimo per centesimo, siamo pronti a portarla in Consiglio dei Ministri» dice il segretario Matteo Salvini. Ecco cosa c’è dentro

Conte : "Non mi sento commissariato da Salvini" : Il premier Giuseppe Conte non si sente sotto scacco della Lega di Matteo Salvini, primo partito in Italia alle elezioni europee con il 34% dei voti. "commissariato da chi? Salvini ha sempre fatto parte delle forze del mio governo. Perché dovrei sentirmi commissariato?". Conte, espressione del M5s, che ha dimezzato i consensi rispetto alle Politiche di un anno fa, parla da Bruxelles per il primo vertice post voto dei capi di Stato e di governo ...

Fra Salvini e Juncker - Conte sotto pressione (e "muto") a Bruxelles : Sono quasi le 22 quando Giuseppe Conte lascia palazzo Justus Lipsius a Bruxelles, al termine della cena informale con gli altri leader europei sulle nomine apicali dell’Ue dopo le elezioni. C’è la fila delle auto blu degli altri leader in uscita. Il premier italiano è costretto ad aspettare il suo turno e quei cinque minuti di attesa sembrano interminabili visto che non ha intenzione di proferire parola. I giornalisti e ...

Salvini accelera verifica - a Conte e M5s chiede dei sì immediati : "Prendete una foto di Renzi e ricordate sempre cosa è successo a lui dopo il 40%. Ora tutti al lavoro". I parlamentari leghisti che in queste ore hanno parlato con Matteo Salvini riferiscono che questo è, in sostanza, uno dei messaggi che il leader manda dopo la vittoria alle europee. Salvini è consapevole che il 34% raggiunto gli dà grande forza, ma anche grande responsabilità. E spinge subito sull'acceleratore per approfittare dello ...

Salvini blinda Rixi e rilancia la Flat Tax. Conte frena : «Non mi sento commissariato» : Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l'agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il...