Che tempo che fa | l' amaro sfogo di Fabio Fazio dopo il trasferimento | Mi manca Rai

AnChe oggi tempo instabile : piogge e temporali diffusi nelle prossime ore : Ennesima giornata di instabilità e maltempo su gran parte d'Italia per la presenza di una bassa pressione di origine atlantica sulla nostra penisola. Attualmente ritroviamo già molte nubi e...

Maltempo - USA devastato da tornado disastrosi. E il fiume Arkansas esonda : “inondazioni catastrofiChe” : L’Ohio e’ tra gli Stati più colpiti dalle inondazioni e dai tornado che stanno spazzando gli Stati Uniti da ieri. Almeno un morto e sette feriti nella città di Celina: la tempesta ha scaraventato un’auto dentro un’abitazione, distruggendola e uccidendo una donna di 81 anni. Le immagini riprese dall’alto mostrano la città devastata, con molte case ridotte in macerie. Due tornado hanno seminato il panico a Daytona, ...

Pamela Prati e Eliana MiChelazzo si sfidano su Rai e Mediaset : le interviste in contemporanea dalla Sciarelli e dalla D'Urso : Tra Pamela Prati e Eliana Michelazzo è scontro aperto. Le due saranno intervistate in contemporanea da Federica Sciarelli, su Rai 3, e da Barbara D'Urso, su Canale 5. Intanto la madre del finto Sebastian Caltagirone ha annunciato di voler ricorrere a vie legali.

Tesla - Temporary Store a Roma - tra arCheologia e futuro : Può la mobilità elettrica convivere con le antiche vestigia di Roma e legarsi alle più attuali tendenze della moda? La risposta è sì ed è arrivata stamani con la presentazione del nuovo Temporary Store della Tesla, aperto allinterno della Rinascente, in via del Tritone 61.Dallacquedotto Vergine alla Model 3. "Con loccasione del recente lancio sul mercato europeo della Model 3, la berlina entry level della casa californiana, si è pensato di ...

Il Trono di Spade - la prova Che la sceneggiatura è peggiorata nel tempo : Il Trono di Spade è finito da più di una settimana, eppure, considerato che l'ultima puntata n italiano è andata in onda da meno di 24 ore, si continua a parlare dell’ultima stagione. Soprattutto per le tante polemiche che ha sollevato. Uno dei focus su cui si discute riguarda la qualità della sceneggiatura, che per alcuni non è stata all’altezza delle precedenti e, soprattutto, di una stagione ...

Che tempo che fa - per Fabio Fazio trasferimento punitivo su Rai 2 : non solo lo stipendio - cosa perde : Dunque la legge degli ascolti ha emesso il suo verdetto. Fabio Fazio, dalla prossima stagione, trasloca su Rai Due. I risultati ottenuti su Rai Uno da Che tempo che fa, una media stagionale del 13/14% lontana anni luce dallo standard dell'ammiraglia della tv pubblica attestato attorno al 20%, hanno

Maltempo - Coldiretti : SOS mucChe senza fieno - campi sott’acqua : “Il Maltempo senza tregua ha compromesso la prima raccolta di fieno necessario per l’alimentazione di mucche e pecore nei campi finiti sott’acqua in gran parte del Paese“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha sconvolto i cicli colturali delle produzioni agricole destinate sia agli uomini che agli animali. “Dove si sono verificati temporali violenti accompagnati da grandine il fieno ...

“Che tempo che fa” – Trentunesima puntata del 26 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Roberto Baggio - Enrico Brignano. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentunesima puntata del 26 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Roberto Baggio, Enrico Brignano. ...

Che tempo che fa - è ufficiale : Fabio Fazio trasloca su Rai 1 - l'accordo con Carlo Freccero : Nella prossima stagione televisiva, Fabio Fazio andrà in onda su Raidue. L'annuncio ufficiale, come riporta l'agenzia Adnkronos, arriva dopo un incontro riservato a Milano tra il conduttore di Che tempo che fa e il direttore di rete Carlo Freccero. I due avrebbe già cominciato a discutere del piano

PoChettino : 'Pensare a cose Che mi riguardano è un peccato - dopo avremo tempo di parlarne' : La Juventus è stata eliminata ai quarti di Champions League ad opera dell'Ajax, nonostante ciò segue ancora con grande attenzione i tornei europei perché da essi potrebbe venir fuori il prossimo tecnico della panchina bianconera. Non è un mistero che tra i papabili per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri, ci siano Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino: il primo in forza al Chelsea disputerà la finale di Europa League contro ...

Maltempo senza sosta : Martedi' di temporali con fenomeni anChe violenti : Una vasta area depressionaria in lenta risalita verso Nord sta caratterizzando il tempo sull'Italia con piogge e temporali diffusi. La situazione non migliorerà affatto nella giornata di domani,...

Motori – ElettriChe da record : Volkswagen ID.R prova a battere il miglior tempo al Nurburgring : Nel tentativo di record elettrico al Nurburgring, sono decisive le sezioni più iconiche del celebre tracciato. La velocità media attesa dell’elettrica Volkswagen ID.R sarà superiore ai 185 km/h Volkswagen ha scelto uno dei circuiti più famosi al mondo per il prossimo tentativo di record con l’elettrica da competizione ID.R. Si tratta del Nurburgring, un percorso di 20,832 chilometri, 73 curve e numerosi cambi di pendenza. Un record ...