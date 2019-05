Roma | bimbo di 10 mesi muore nel sonno in un asilo nido | si valuta l' autopsia

Roma - tragedia al nido : muore bimbo di 10 mesi : Un bambino di 10 mesi è morto questa mattina in un asilo nido a Roma, in zona Appio. Secondo quanto riferito dalle maestre il piccolo stava dormendo quando si sono accorte che non dava più segni di vita. Al momento di svegliarlo per la pappa, una delle educatrici ha notato le labbra scure del piccolo che già non si muoveva né respirava. Allertati subito i soccorsi le maestre hanno ricevuto indicazioni dagli operatori in attesa dell’arrivo ...

Bimbo precipita dal quinto piano di un palazzo a Roma. È in gravi condizioni : Un bambino è precipitato dal quinto piano di una palazzina di via Giulio Galli, in zona Giustiniana a Roma. Sul posto 118 e polizia. Il bambino è stato soccorso in gravissime condizioni. Da accertare le cause dell'accaduto. Dalle prime informazioni sembra abbia 8 anni. Il piccolo ha riportato fratture alle gambe e alle braccia, è stato trasportato al Policlinico Gemelli. Quando è stato soccorso non era cosciente.

