Pasta dei Cornuti | la Ricetta del Semplicissimo Primo Napoletano

(Di martedì 28 maggio 2019)dei: ladelLadei, così chiamata a Napoli, altro non è che la comunissimaal burro, uno dei primi piatti più veloci da portare in tavola, che porta via poco tempo ma soprattutto pochissima fatica. Anche se oggi questo piatto è molto apprezzato nonostante la sua semplicità, anticamente per un uomo vedersi servire questa pietanza era una vera e propria offesa.dei: curiosità sul piatto Tutto parte dal fatto, che anni fa, la donna non essendo emancipata come oggi, aveva pochi obblighi e doveri. Essa doveva rassettare e pulire casa, fare la spesa e cucinare per il marito e la famiglia. Capirete bene, quindi, che quando un uomo vedeva nel proprio piatto un po’ discaldata insaporita con delburro, iniziava ad insospettirsi e a domandarsi cosa avesse impedito alla moglie di preparare ...

