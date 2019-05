Neonata sopravvive per tre giorni accanto ai corpi dei genitori | non è in pericolo di vita

ilfattoquotidiano

Attualità I suoi, Jessica Bramer, 26 anni e Christian Reed, 28 anni, entravano e uscivano di prigione. Secondo quanto riportato da People, lo scorso gennaio i nonni della piccola Skylah, sei mesi, avevano contattato i servizi sociali perché molto preoccupati per la nipote. E ora la piccola si trova in ospedale ancora in gravi condizioni, ma non indi: è sopravvissuta per treaisenzadi sua madre e suo padre, probabilmente a causa di un'overdose. E' stata la polizia del Michigan a trovare la piccola lo scorso 25 maggio in un motel di Whitehall. Era fortemente disidratata. Non sono ancora pronti i risultati dell'autopsia suidei ...

