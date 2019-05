Inseguimento e sparatoria a Gallarate | è caccia ai banditi

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Mariagiulia Porrello La telefonata alla Polizia di unse ha fatto fallire il colpo di quattro malviventi: la banda è in fugacon, in provincia di Varese. Come riferisce Varesenews, stamattina intorno alle nove e mezza la Polizia di Stato ha intercettato una banda composta da quattro persone che stava per mettere a segno un colpo, forse una rapina. L’azione degli agenti, allertati telefonicamente da unse, ha fatto però saltare il piano del quartetto. Gli uomini giunti nel quartiere di Madonna in Campagna avevano appena indossato un cappuccio nero per nascondere il volto quando sono stati avvistati. Le volanti sono intervenute e ne è nato undurante il quale i poliziotti hanno sparato alcuni colpi di pistola mirando alle gomme dei veicoli dei fuggitivi. I malviventi sono riusciti a scappare a bordo di un’Audi ...

dariodav711 : RT @maelmale: Inseguimento e sparatoria a Gallarate, quattro rapinatori in fuga - maelmale : Inseguimento e sparatoria a Gallarate, quattro rapinatori in fuga - maelmale : Gallarate, inseguimento con sparatoria in via Colombo. Caccia all’uomo - -