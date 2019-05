IED e MAUTO - Una mostra per i primi 30 anni dell' Istituto Europeo di Design

quattroruote

(Di martedì 28 maggio 2019) Dovunque c'è automobile, c'è un ragazzo che arriva dallo IED: si potrebbe riassumere così il valore che l'delrappresenta per il mondo'auto. Portato per la prima volta a Torino nel 1989 dal compianto Francesco Morelli, lo IED festeggia i suoi30nel capoluogo piemontese con Over the future, unaal Museo Nazionale'Automobile. Un vero e proprio viaggio all'interno del car, dalle maquette in clay alle concept a grandezza naturale, che dura fino al 22 settembre.Un ponte con le Case automobilistiche. Un'esposizione nata praticamente da sé, visto il forte legame fra lo IED e la città sabauda. Una connessione, quella con la Torino a quattro ruote, che attira un gran numero di studenti (900, attualmente) da ogni parte del mondo, con un incremento del 60% negli ultimi cinque. Una scuola che piace perché, prima di ogni altra cosa, ...

