Fatima e crocifisso | Salvini fa il crociato | “Credo in Cristo e nel buon cuore di Maria

(Di martedì 28 maggio 2019) “Ci credo, quante polemiche sul rosario, non faccio il teologo o il parroco. Cerco di testimoniare la mia fede ine nelimmacolato dicon i miei atti, il mio lavoro, salvando vite”. Così Matteoprima di baciare una croce: “Testimonio una fede e una cultura, mi da fastidio che qualcuno degli ultimi arrivati lo metta in discussione, lavoreremo in Europa perché ritrovi il suo orgoglio, le sue radici, i suoi valori” Elezioni Europee 2019 Di Marco Venturini Europee, l’unico modo per fermareè lasciarlo governare L'articolofa il: “Credo ine neldi, testimonio la fede salvando vite” proviene da Il Fatto Quotidiano.

