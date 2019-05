Come è finita in Piemonte e nei comuni al voto

Michele Soavi firma La Guerra è finita - la nuova fiction Rai con Michele Riondino : Come partecipare ai casting : La stagione televisiva sta per chiudersi lasciando il pubblico impelagato in repliche e vecchie serie tv ma in tutta Italia si lavora assiduamente sul set per mettere insieme le novità a cominciare da La Guerra è finita. Questo è il titolo di una delle nuove fiction di Rai1 che porterà la firma di Michele Soavi. Reduce del successo di Mentre ero via, il regista è già a lavoro dietro la macchina da prese per la nuova fiction di Rai1 "La Guerra ...

Come è finita The Big Bang Theory : Attenzione, l’articolo contiene SPOILER sul finale dell’ultima stagione di The Big Bang Theory Non bisogna essere fan per ammettere che quando una serie tv di successo finisce dopo molto tempo, è un po’ la fine di un’era. Dopo 12 anni di ascolti stellari, cala il sipario su The Big Bang Theory, il telefilm che più di tutti ha contribuito a sdoganare la cultura nerd presso il pubblico mainstream che prima ignorava che cosa ...

Ariadna Romero : perché ha rifatto il seno e Come è finita con Acerbi : Ariadna Romero è rifatta Dopo la sua esperienza come naufraga all’ultima edizione de L’isola dei Famosi, Ariadna Romero ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente a suo figlio, il piccolo Leonardo, nato dalla relazione avuta con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. come si può leggere dall’intervista rilasciata su Diva e Donna, adesso la […] L'articolo Ariadna Romero: perché ha rifatto ...

Gf - il figlio di Kikò Nalli attacca Ambra dopo il bacio con il papà : Come l'ha definita : È stata probabilmente la scena più romantica di questa edizione del Grande Fratello, ma il bacio in diretta tra Ambra e Kikò Nalli non è piaciuto a tutti. In particolare,...

Sampdoria - Giampaolo : 'Colpa nostra - ma in 11 contro 11 non so Come sarebbe finita' : A Sky Sport ha parlato Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, sconfitta 2-1 dalla Lazio: 'Dispiace per questo risultato, il primo tempo assolutamente non è stato all'altezza. Non si può subire gol per ...