Sono felicissima! Torna in classe la professoressa sospesa a Palermo (Di lunedì 27 maggio 2019) È Tornata a scuola Rosa Maria Dell'Aria, la professoressa di lettere di Palermo sospesa per 15 giorni per non aver controllato un lavoro dei suoi alunni che hanno accostato le leggi razziali al decreto sicurezza. È stata accolta con applausi e 15 rose rosse, una per ogni giorno in cui è stata lontana: "Sono felice. Oggi parleremo di Europa, che per me è un valore".



