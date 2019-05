Roland Garros 2019 | l’amara uscita di scena di Marco Cecchinato L’inevitabile discesa

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) No, questa fa male. Parigi un anno dopo è una valle di lacrime per il nostro. Il tennista siciliano, che l’anno scorso seppe spingersi fino alle semifinali del, ieri è tornato sulla terra o, per meglio dire, c’è caduto. Sì perché la sconfitta contro il francese Nicolas Mahut (n.252 del ranking) è un vero e proprio tonfo. Un ko pesante perchè al termine di una partita gestita per due set e poi inspiegabilmente scappata di mano contro un avversario non impossibile, specie sulla terra rossa. Troppo nervoso l’azzurro e troppi gli errori da parte sua. Lui, tennista regolarista, non ha trovato il suo spartito ed ha finito per uscire diamaramente al primo turno. Dopo 3 ore 22 minuti l’avventura parigina diè già finita e gli interrogativi sono molti. Di sicuro, questo riscontro porterà il nostro portacolori a precipitare nella ...

