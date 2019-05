Paolo Liguori | “Salvini ha stravinto | andrà avanti con questo governo”

Paolo Liguori a KissKiss : «La Juve vince per gli arbitri o perché le altre si scansano. Il Napoli sta facendo miracoli» : Il direttore del Tgcom, Paolo Liguori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: «Ancelotti è una certezza per il Napoli nel momento in cui vedo tanti cambi di panchina all’orizzonte. Non capisco perché a Roma ci sono rimasti male per Conte: stiamo parlando di un allenatore ambizioso e di una società che fa plusvalenze. Pioli già anni fa era stato accostato alla panchina giallorossa, ma devono allora spiegarmi perché hanno ...