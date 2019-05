Seth Stephens-Davidowitz al Wired Next Fest | “Google smaschera le nostre bugie”

wired

(Di domenica 26 maggio 2019) (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Beatrice Beretti Tutti mentono nella vita reale e virtuale, ma c’è un luogo dove nessuno lo fa: i motori di ricerca del web. Quando una persona è nel privato della sua abitazione e digita qualcosa su Google, rivela quella che è la sua vera natura. Ecco perché analizzare i dati tratti dai motori di ricerca può essere molto utile per capire la nostra società. Ne è convinto, data scientist, che ha lavorato per Google e che attualmente scrive per il New York Times. Il suo ultimo bestseller, La macchina della verità (Luiss University Press), è uno studio sui Big Data e su come possano aiutarci a comprendere meglio le persone. “Negli anni passati” – sostiene– “se volevi capire gli uomini, le loro azioni e le ragioni di tali azioni avevi un’unica opzione: chiederlo direttamente alle persone. Così si ...

