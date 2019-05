Gaetano Curreri cade sul palco della data zero del tour degli Stadio | femore rotto e

optimaitalia

(Di domenica 26 maggio 2019)suldel. La scivolata si è verificata a mezz'ora dalla fine dell'evento in programma Castelraimondo venerdì scorso. Il cantante è scivolato suldi quello che avrebbe dovuto aprire il nuovoe sarà ora costretto ad un periodo di riposo.Il frontmanè caduto durante una performance. Nessun malore ma paura tra il pubblico che affollava la sala del Lanciano Forum che accoglieva il concerto. Prontamente soccorso,è stato trasportato nel più vicino ospedale.In seguito alla caduta, l'artista è rimasto a terra immobile, senza accennare a rialzarsi in autonomia. Per, fortunatamente, si è risolto tutto con una frattura delche lo costringerà a riposo assoluto per qualche settimana primaripresaimpegni live in programma nei prossimi mesi.ha 66 anni e aveva ...

