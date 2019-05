F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la sua vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e classifica GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince davanti a Vettel e Bottas - Verstappen declassato in quarta piazza : Ordine d’arrivo GP Monaco F1 2019: Risultato E classifica 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 4 Max Verstappen (Red Bull) 5 Pierre Gasly (Red Bull) 6 Carlos Sainz (McLaren) 7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 8 Alexander Albon (Toro Rosso) 9 Romain Grosjean (Haas) 10 Daniel Ricciardo (Renault) 11 Lando Norris (McLaren) 12 Kevin Magnussen (Haas) 13 Sergio Perez (Racing Point) 14 Nico Hulkenberg ...

F2 - Risultato gara-2 GP Monaco 2019 : Anthoine Hubert vince al fotofinish su Deletraz. Incidente e ritiro per Luca Ghiotto : Anthoine Hubert vince gara-2 del GP di Monaco 2019 (la prima della carriera in F2) resistendo in partenza a Luis Deletraz e poi controllando agevolmente per tutti i trenta giri della corsa. Lo svizzero della Carlin ha seguito il rivale presentando un vero attacco alla testa solo nel finale ma si è dovuto accontentare della seconda piazza che comunque rappresenta per lui il primo podio stagionale; terzo Guanyou Zhou (Uni-Virtuosi) che ha ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton la spunta nel derby Mercedes! Ferrari crisi nera - Vettel 4° - Leclerc 16° : Uno strepitoso Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno, la numero 85 della sua carriera, ma appena la seconda tra i sali-scendi ed i guard-rail del Principato. L’inglese, che voleva dedicare un grande giro alla memoria di Niki Lauda, risponde nel migliore dei modi ai tempi eccezionali del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas andandogli a strappare la partenza al palo all’ultimo respiro ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton in pole davanti a Bottas. Vettel 4° - Leclerc clamorosamente fuori nel Q1 : Il britannico Lewis Hamilton centra la seconda pole position della carriera tra le strade del Principato ed ipoteca il successo finale nel Gran Premio di Monaco 2019. La prima fila è interamente occupata dalla Mercedes con Valtteri Bottas in seconda piazza, mentre l’olandese Max Verstappen si è inserito in terza posizione con un ottima prestazione nel Q3. La migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel, quarto a causa di un errore ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Charles Leclerc clamorosamente eliminato in Q1 - partirà 16° : Griglia DI partenza GP Monaco 2019 – F1 11 Nico Hulkenberg (Renault) 12 Lando Norris (McLaren) 13 Romain Grosjean (Haas) 14 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 16 Charles Leclerc (Ferrari) 17 Sergio Perez (Racing Point) 18 Lance Stroll (Racing Point) 19 George Russell (Williams) 20 Robert Kubica (Williams) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

F2 - Risultato gara-1 GP Monaco 2019 : Nyck de Vries si impone dalla pole - Ghiotto è secondo e accorcia nel Mondiale : Nyck de Vries si è imposto in gara-1 del GP di Monaco, quarto appuntamento del Mondiale 2019 di F2, partendo dalla pole position e mantenendo il sangue freddo a seguito di una gara parecchio caotica con due safety car e molti colpi di scena. L’olandese della ART Gran Prix ha saputo concretizzare l’enorme vantaggio acquisito con la straordinaria pole position di ieri, che qui nel Principato è spesso sinonimo di ottimo Risultato per ...

F1 - Risultato e Classifica FP2 GP Monaco 2019 : Hamilton beffa Bottas nel vuoto Mercedes - Vettel terzo : La Mercedes si è presentata a Monte Carlo continuando a lasciare agli avversari solamente le briciole. Il britannico Lewis Hamilton ha infatti strappato la prima posizione anche nella seconda sessione delle prove libere del GP di Monaco, valido come sesto round del Mondiale 2019 di F1, con il tempo di 1:11.118 ma a differenza della mattinata è stato il solo compagno di squadra Valtteri Bottas a tenere il suo passo, staccato di 81 millesimi. La ...

F1 - Risultato FP2 GP Monaco 2019 : Mercedes di un altro pianeta - Hamilton precede Bottas - terzo Vettel a 7 decimi : Se gli avversari della Mercedes confidavano nel circuito di Montecarlo per sognare di porre fine al dominio delle due Frecce d’argento in questo inizio di campionato, si può affermare che per quanto visto in questo giovedì le speranze rischiano di affondare in maniera davvero rovinosa nel mare della Costa Azzurra. Lewis Hamilton, infatti, dopo aver fissato il miglior tempo nella FP1 disputata in mattinata, si ripete anche nella seconda ...

F1 - Risultato FP1 GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton precede di un soffio Verstappen e Bottas - le Ferrari inseguono : Lewis Hamilton (Mercedes) inizia con il piede giusto e domina la scena nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno che, come da tradizione, si disputa nella giornata di giovedì e non nella canonica collocazione del venerdì. L’inglese, con una W10 come al solito eccezionale, ha preceduto di un soffio Max Verstappen e il compagno di scuderia Valtteri Bottas, mentre le due Ferrari si fermano in quarta e ...

F1 - Risultato e Classifiche GP Monaco 2019 : prove libere 1. Hamilton al comando dopo una serrata lotta con Bottas e Verstappen. Leclerc a tre decimi. : Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP di Monaco 2019, con il tempo di 1:12.106, dopo un’accesa battaglia con il compagno Valtteri Bottas e Max Verstappen (Red Bull) staccati di meno di un decimo. La maggior parte degli sforzi dei team sono stati volti a migliorare il feeling in vista della qualifica che qui nel Principato è più che mai determinante, e la Ferrari è sembrata abbastanza competitiva nella ...